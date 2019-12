Anziano muore intossicato dopo il pranzo natalizio in Comune

Pubblicato il 17 dicembre 2019 | 11:18

Un morto e decine di ricoveri il bilancio





finito in tragedia il classico pranzo natalizio dell’Amministrazione comunale di Ripi, paese dell’alta Ciociaria: un pensionato - Sossio Celli, 87 anni - è morto e decine sono state le persone ricoverate in ospedale a Frosinone per una sospetta intossicazione alimentare.Il pranzo, a cui avevano preso parte circa 300 anziani, era stato organizzato come ogni anno in occasione delle feste di Natale ed è stato preparato da una ditta di catering.Sull'episodio stanno indagando carabinieri ed Asl Fr1. I militari hanno già effettuato sopralluoghi e sequestri nella sede della ditta che ha preparato i pasti dopo aver vinto un regolare bando indetto dall'amministrazione.