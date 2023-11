Convegno Ainc: cucina mediterranea, salute e sostenibilità

Il convegno dell'Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina "Cucina Mediterranea, salute, sostenibilità" in cui esperti discuteranno dei legami tra cibo, salute, ambiente, sarà un'occasione imperdibile per esplorare il legame tra Cucina Mediterranea, salute e sostenibilità. Il convegno si terrà il 24 novembre 2023 alle 14:30 presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico (clicca qui per i biglietti).

Save the date: convegno Cucina Mediterranea, salute, sostenibilità

L'evento inizierà con i saluti istituzionali del Senatore Vincenzo D'Anna Presidente FNOB, accompagnato dal Dottor Domenico Laurendi dell'Associazione Italiana Biologi e dal Dottor Alfredo Iannello dell'Associazione Gruppo Biologi. Presenta Francesca Romana Barberini.

Il programma del convegno "Cucina mediterranea, salute, sostenibilità"

Perché mangiamo - Prof. Lorenzo Donini dell'Università La Sapienza di Roma

- Prof. dell'Università La Sapienza di Roma Dieta mediterranea e One Health - Prof.ssa Laura Di Renzo dell'Università Roma Tor Vergata

- Prof.ssa dell'Università Roma Tor Vergata A seguire il professor Marco Esti dell'Università degli studi della Tuscia e la professoressa Laura Rossi del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, approfondiranno temi cruciali legati alla nutrizione, alla cucina mediterranea e alla sostenibilità.

Il dibattito sarà moderato da Domenicantonio Galatá, presidente Ainc, per garantire un'esperienza informativa e coinvolgente per tutti i partecipanti. Un'opportunità unica per esplorare i legami tra cibo, salute e ambiente, attraverso la prospettiva ricca e diversificata di esperti e professionisti di spicco nel settore.