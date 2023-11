Vini e prodotti della Lombardia da assaggiare all'Enoteca regionale di Broni

Il 19 novembre il Festival dei vini e dei sapori di Lombardia porterà all’Enoteca Regionale di Broni, in Oltrepò Pavese, il variopinto mosaico della Lombardia del gusto. Relazionarsi con l’altro significa cercare di capirlo e finire col capire meglio anche sé stessi. E quando si tratta di una regione variegata come la Lombardia, cucire il patchwork che crea il suo paesaggio si traduce in un’alleanza di diversità, un tripudio di ricchezza.

L’Enoteca Regionale di Broni, in Oltrepò Pavese

Alla scoperta dei vini e dei sapori della Lombardia

Domenica 19 novembre (dalle 10 alle 18, ingresso euro 5 che sarà devoluto in beneficenza) si terrà il Festival dei Vini e dei Sapori di Lombardia presso un locale storico e iconico, l’Enoteca Regionale di Lombardia a Broni. L’evento, organizzato dalla Federazione delle Strade del Vino di Lombardia, racconterà i panorami culturali e agroalimentari lombardi.

«Ci siamo uniti per far conoscere proprio le nostre differenze: la Lombardia è una regione che offre moltissimo, una miriade di scorci diversi, una moltitudine di prodotti enogastronomici, un’infinità di saper fare territoriali - racconta Federico Patera, il direttore della Federazione delle Strade del Vino di Lombardia – La Federazione ha proprio l’obiettivo di valorizzare le diverse individualità in gruppo e l’evento si prefigge di farle conoscere al consumatore finale».

In degustazione i prodotti delle strade del vino e dei sapori della Lombardia

Sarà una giornata focalizzata sulle degustazioni di prodotti tipici di tutte le zone rappresentate dalle Strade dove i visitatori potranno assaggiare i vini e i sapori della Lombardia, una delle prime regioni ad aver scelto di fare sistema istituendo la Federazione delle Strade. Compongono questo mosaico, ben rappresentato all’evento:

la Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina, cuore delle Alpi;

la Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, terra di Laghi;

la Strada del Vino Franciacorta, tra abbazie e prestigiose cantine;

la Strada del Gusto Cremonese nella Terra di Stradivari, dove città e campagna si fondono;

la Strada del Vino e dei Sapori dei Colli dei Longobardi, territori plasmati dalla civiltà romana;

la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda, dall’entroterra verde fino al blu del Lago;

la Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani, dove l’arte e l’agroalimentare convergono;

la Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese, dai dolci saliscendi e dalla viticoltura fiorente;

la Strada del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani, in cui borghi e artigianato si intersecano.

Per informazioni scrivere una mail a federazionestradelombardia@gmail.com, contattare il numero 346 503 7718 oppure visitare le pagine social.