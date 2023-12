Tirreno CT, torna per la 44ª edizione la fiera dedicata a ristorazione e ospitalità

Si scaldano i motori per la 44ª edizione di Tirreno CT, in programma a Carrara Fiere dal 3 al 6 marzo 2024 e che anche per questo nuovo appuntamento dedica ampio spazio al mondo delle novità per la ristorazione e per l’ospitalità. Un appuntamento che nel panorama delle mostre italiane è riconosciuto come uno dei più importanti di incontro e confronto dell’ospitalità e anche l’evento 2024 sarà caratterizzato dalla presenza dei principali player del settore.

A Carrara torna Tirreno CT, la fiera di ristorazione e ospitalità

A rendere importante il salone apuano sono sicuramente i numeri. Nei padiglioni di Carrara Fiere sono attesi oltre 450 espositori in rappresentanza di più di 900 marchi commerciali. Fanno da corollario alla manifestazione le migliaia di operatori tra ristoratori, titolari di bar e strutture ricettive di vario genere che ogni anno affollano i padiglioni della fiera e che come ogni edizione ormai da oltre 40 anni, offre anche un ricco programma di contenuti di confronto e approfondimento.

Tirreno CT, chef e commis in gara al "Pentathlon della Cucina"

Dopo il successo avuto con la “prima” dello scorso anno, anche nel 2024 a caratterizzare Tirreno CT sarà Il Pentathlon della Cucina, gara tra chef e commis di cucina per la preparazione di piatti e ricette. In un evento espositivo come è quello di Carrara non possono non trovare spazio i grandi marchi del food&beverage italiano ed estero e non solo come vetrina di novità e prodotti di punta. Ma anche e soprattutto come momento di presentazione, degustazione, approfondimento.

Si va dal pane alla pizza, dai prodotti lavorati e semilavorati per la cucina alle forniture alberghiere, passando per la gelateria e la pasticceria. Un’intera area è dedicata al caffè e alle innovazioni del settore grandi impianti. E ci sono anche le attrezzature per la tavola, bar, gelateria e pasticceria fino all’arredo contract per interni ed esterni, compresi tappezzerie e arredo bagno. Ma oramai da qualche anno hanno preso sempre più piede anche gli operatori del settore wine and beverage che trovano in Tirreno CT un valido alleato e uno spazio professionale di rilievo.

Tirreno Trade

Via Dorsale 9, Scala 9/c, int. 29 - 54100 Massa (Ms)

Tel 0585 791770