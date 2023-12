Un giardino segreto e luminoso: è Lights In Nature-Life a Roma

Roma si illumina di magia con l’evento luminoso più famoso al mondo. Lights In Nature-Life di prepara, infatti, a inondare di magia e bellezza i Giardini Brancaccio dal 14 dicembre fino al 18 febbraio 2024.

A Roma l’evento luminoso più famoso al mondo

Che cosa è Lights In Nature-Life?

Lights In Nature - Life è una straordinaria e suggestiva esperienza immersiva che invita i visitatori a esplorare un giardino segreto nel cuore di Roma attraverso luci e suoni che reinventano la magia del Natale. Grandi e piccini potranno vivere un’avventura notturna ricca di incredibili proiezioni e spettacolari giochi di luce che celebrano l'armonia tra l'uomo e la natura e rappresentano la vita sul Pianeta Terra attraverso i suoi quattro elementi: acqua, aria, fuoco e terra. Un viaggio che sarà un percorso di bellezza, ma anche di consapevolezza verso una necessaria sostenibilità ambientale nel centro storico di Roma.

Lights In Nature – Life a Roma nei Giardini Brancaccio

Lights In Nature-Life, progetto nato in Spagna

Lights In Nature-Life è uno dei capitoli del progetto Naturaleza Encendida, nato in Spagna e che dalla sua creazione nel novembre 2020 nel Real Jardín Botánico de Madrid, ha fatto tappa in diverse città europee, accogliendo oltre 1 milione di persone da tutto il mondo. Naturaleza Encendida è un concept sviluppato dalla società madrilena di produzione di spettacoli Letsgo Company che ha dimostrato un eccezionale impegno per l’innovazione e la sostenibilità nel campo degli spettacoli di luce.

Diversi sono gli spettacoli luminosi offerti dal progetto Naturaleza Encendida contemporaneamente aperti al pubblico: Origen a Barcellona, Explorium a Tenerife, Insectos a Madrid, Itsasaldi a Bilbao e il recente Dalì Universe inaugurato lo scorso 15 novembre con grande successo a Parigi. Ogni parco offre magiche passeggiate notturne in differenti ambienti naturali dove il visitatore diventa protagonista e viene invitato a scoprire una ricca biodiversità in spettacoli di luci carichi di sorprese e adatti a ogni fascia di età. Ora, LetsGo Company e il partner italiano Show Bees, di Marzia Ginocchio e Gianmario Longoni, sono lieti di portare Lights In Nature-Life nella Capitale, offrendo a tutti i visitatori un’esperienza sensoriale che renderà ancora più magico il Natale e che continuerà ad illuminare le notti romane fino alle porte della primavera.

Come è Lights In Nature-Life a Roma

Lights In Nature-Life a Roma nei Giardini Brancaccio guiderà i visitatori attraverso quattro aree tematiche: