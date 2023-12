Hospitality 2024: innovazione, tendenze e formazione per l'accoglienza

La prossima edizione - che avrà come fil-rouge The People Industry, il valore delle persone che compongono il cuore pulsante del settore dell’ospitalità e che con passione, dedizione e competenza rendono unica ogni esperienza - sarà ancora più ricca di contenuti, tendenze e opportunità formative, di business e di networking.

Dal 05 all'08 febbraio 2024 torna Hospitality

Con oltre 600 aziende, la proposta espositiva sarà articolata nelle quattro aree tematiche (Beverage, Contract & Wellness, Food & Equipment e Renovation & Tech) e tre aree speciali (Solobirra, Rpm - Riva Pianeta Mixology e Winescape) per permettere a espositori e visitatori di organizzare al meglio la loro esperienza in fiera.

Hospitality 2024, focus su sostenibilità, turismo en plein air e inclusione

Molte le innovazioni del settore che animeranno il quartiere fieristico di Riva del Garda: grande attenzione sarà dedicata alla sostenibilità, al turismo en-plein air, all’inclusione e all’accessibilità che si arricchisce di un nuovo spazio esperienziale realizzato in collaborazione con Village for All - V4A, il primo network italiano di ospitalità accessibile, e con Lombardini22, gruppo leader nello scenario italiano dell’architettura e dell’ingegneria.

La dimensione globale di Hospitality è confermata non solo dalla certificazione di manifestazione internazionale, ottenuta per il secondo anno consecutivo, ma anche dal Buyer Programme per favorire l’incoming di operatori esteri e offrire agli espositori ulteriori occasioni per allargare gli orizzonti di business. «Quest’anno puntiamo a nuovi mercati ed attendiamo delegazioni di operatori da Slovenia, Paesi dell’est Europa, Francia, Scandinavia, Uk, Paesi di lingua tedesca, oltre a Kenya e centro e sud America», commenta Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality.

Hospitality 2024, tanti appuntamenti per i professionisti

Le Arene dei diversi padiglioni ospiteranno numerosi eventi, workshop, show-cooking, degustazioni, occasioni di formazione e aggiornamento professionale con esperti, opinion leader, associazioni di categoria. Attraverso il palinsesto di Hospitality Academy si potranno inoltre ascoltare gli interventi di consulenti e formatori legati alle tematiche più attuali del settore.

Torna l'appuntamento con Nic in School

Grazie alla rinnovata collaborazione con Fic - Federazione Italiana Cuochi che dal 2024 vede anche la partecipazione di Unione Cuochi Trentino-Alto Adige, si sta delineando il programma degli appuntamenti che caratterizzerà le quattro giornate di fiera. Torna Nic in School per i momenti formativi riservati agli studenti degli Istituti Alberghieri. Hospitality sarà anche il palcoscenico dei due Concorsi di “Miglior Allievo 2024” e “Lady Chef”. La giornata di giovedì 8 febbraio sarà dedicata all'Inclusione, grazie alla partecipazione speciale dei Ragazzi Sensibili della “Trattoria Dal Barba” di Villa Lagarina (Trento).

Online sul sito ufficiale le informazioni per esporre e visitare la fiera.

Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza

Via Baltera 20 - 38066 Riva del Garda (Tn)

Tel 0464 570133