Un settembre ricco di eventi per il Consorzio del Vermouth di Torino

Per il Consorzio del Vermouth di Torino, settembre inizierà con la celebre manifestazione astigiana Douja d'Or, dove i prodotti del Consorzio saranno presenti per l'intera durata della manifestazione in una rassegna dedicata, che si terrà in collaborazione con l'Unione Industriale di Asti, in uno stand dedicato nella storica Piazza Roma. In particolare, il Consorzio del Vermouth di Torino, insieme all'Unione Industriale di Asti e all'Associazione Le Terre dei Savoia, organizzerà l'evento “Olfatto” il 15 settembre alle ore 20 in Piazza Roma ad Asti. L'obiettivo di questo evento è preparare il pubblico alla degustazione del Vermouth di Torino, offrendo un'introduzione alla sensorialità e un training olfattivo.

Un mese ricco di eventi per il Vermouth di Torino

Il Consorzio del Vermouth di Torino parteciperà anche a Cheese

Ci sarà anche la partecipazione a Cheese, la rassegna di Slow Food e il Comune di Bra. Durante questa grande kermesse dedicata ai formaggi provenienti da tutto il mondo, tutti i Vermouth di Torino del Consorzio saranno disponibili per la degustazione nella Gran Sala dei formaggi. Il 15 settembre alle ore 14, il Consorzio del Vermouth di Torino organizzerà un Laboratorio del Gusto, una masterclass che prevede abbinamenti speciali tra il Vermouth di Torino e formaggi intriganti. Il Vermouth di Torino sarà inoltre presente in cene di degustazione accuratamente organizzate nell'ambito di Cheese, presso il Ristorante Garden dell'Albergo dell'Agenzia di Pollenzo.

Il Vermouth bianco di Torino

L'evento continuerà ad Asti, presso Palazzo Mazzetti, dove il 16 settembre alle ore 17 ci sarà la presentazione del futuro “Museo del Vermouth, del Vino e delle Erbe officinali”. Questo museo, previsto per il 2024, sarà parte del rilancio di Palazzo Ottolenghi da parte del Comune di Asti. Il progetto del Museo, realizzato dal gruppo di lavoro del Consorzio del Vermouth di Torino, approfondirà l'esperienza multimediale sul Vermouth di Torino, sulle erbe e spezie che lo compongono e sui vini del Piemonte. L'iniziativa è gratuita e aperta al pubblico, ma è consigliata la prenotazione online.

Il convegno internazionale “Vermouth di Torino Igp e Barolo chinato Dop”

Un altro importante evento che coinvolgerà il Consorzio del Vermouth di Torino è il convegno internazionale “Vermouth di Torino Igp e Barolo chinato Dop: passato, presente e futuro dei vini aromatizzati tra denominazioni di origine e marchi collettivi”, che si terrà il 23 settembre 2023 dalle 9 alle 18 al Castello di Grinzane, presso l'Enoteca regionale piemontese Cavour.