 Risto Boom: il corso che rivoluziona la ristorazione arriva a Bologna

Il futuro della ristorazione passa per Bologna, dove il 3 e 4 febbraio 2025 prenderà vita “Risto Boom. Il booster del sapere”. Organizzato da GpStudios, azienda di consulenza, fondata dall'esperto di marketing della ristorazione Giacomo Pini, l’evento promette di offrire una formazione trasformativa per ristoratori, puntando su interattività e applicazione pratica. Grazie a simulazioni, casi studio e approfondimenti su pricing, controllo di gestione e tecnologie innovative, i partecipanti potranno apprendere le migliori strategie per portare il proprio locale al successo.

Il 3 e 4 febbraio al Best Western Plus Tower di Bologna è in programma Risto Boom. Il booster del sapere

Risto Boom: un metodo per la ristorazione di domani

Risto Boom non è solo un evento, ma un metodo rivoluzionario ideato per fornire ai ristoratori soluzioni concrete e strategie applicabili fin da subito. Ideato da Giacomo Pini, consulente ed esperto di marketing della ristorazione, il corso mira a trasferire conoscenze pratiche per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione.

«Il focus centrale rimane sui ristoratori, sulle loro necessità e sulle domande su cosa fare, quando e come - spiega Pini - Vogliamo fornire strumenti concreti che aiutino a tracciare una strada chiara verso il successo».

Risto Boom: corso di formazione full immersion

Il corso di formazione “Risto Boom. Il booster del sapere” si terrà presso il Best Western Plus Tower Hotel di Bologna e offrirà due giorni di full immersion. A differenza di altri eventi del settore, Risto Boom si caratterizza per un approccio interattivo e dinamico, dove i protagonisti sono i partecipanti, non solo i relatori.

Durante il corso, i partecipanti avranno l’opportunità di prendere parte a simulazioni pratiche e attività coinvolgenti, imparando a realizzare un menu che vende e fidelizza la clientela, gestire dati e numeri per massimizzare i margini di profitto, riorganizzare gli assetti operativi per migliorare l’efficienza, usare la tecnologia e l’intelligenza artificiale per innovare e battere la concorrenza.

Giacomo Pini fa da relatore durante un precedente incontro riservato a chi opera nel mondo della ristorazione

Risto Boom e Giacomo Pini: una visione pratica e concreta

Giacomo Pini, fondatore di GpStudios e autore del libro "Risto Boom. Crea il successo del tuo locale", è alla guida di questo evento. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore, ha ideato un corso che combina teoria e pratica per garantire risultati tangibili.

«La delusione più grande per chi gestisce un ristorante è trovarsi di fronte a teorie che non offrono soluzioni pratiche - afferma il fondatore di GpStudios - Risto Boom nasce proprio per colmare questa lacuna, offrendo un percorso formativo che accompagna i ristoratori nella gestione quotidiana del loro locale».

I temi chiave di Risto Boom: innovazione e tecnologia

L’evento tratterà le tematiche più rilevanti per i ristoratori, con un focus su Ingegneria del Menu e Pricing: come costruire un’offerta attrattiva e ottimizzare i prezzi per aumentare il margine di profitto, Controllo di Gestione: strategie per monitorare i costi e mantenere il controllo finanziario del locale. Marketing delle Vendite: tecniche avanzate per migliorare il posizionamento e attrarre più clienti. Intelligenza Artificiale: applicazioni concrete dell’AI per la gestione operativa e l’ottimizzazione dei processi.

Ingegneria del menu e pricing, controllo di gestione, marketing delle vendite e intelligenza artificiale, sono alcune tematiche affrontate a Risto Boom

Risto Boom: evento esclusivo con posti limitati

Per garantire un’esperienza personalizzata e massimizzare l’apprendimento, il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti. L’offerta prevede tre livelli di iscrizione, che includono benefit come posti in prima fila, materiale didattico, registrazione dell’evento e una masterclass post evento. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di cenare con i relatori per un confronto approfondito e personalizzato.

Giacomo Pini ha fondato l'azienda di consulenza GpStudios

Risto Boom: come partecipare

L’appuntamento è fissato per il 3 e 4 febbraio 2025 a Bologna. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile consultare il sito ufficiale di GpStudios oppure contattare direttamente l’organizzazione telefonicamente o via email.

Sito Web: http://lp.gpstudios.it/risto-boom-evento/

Telefono: 054384099

Email: info@gpstudios.it