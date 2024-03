Horeca Expoforum, nuova piazza per ristorazione e ospitalità del Nord-Ovest

Anche Torino, capoluogo del Piemonte e culla enogastronomica italiana, avrà finalmente una fiera di riferimento per il settore dell'ospitalità e della ristorazione. Grazie all'impegno di GL events, organizzatore di manifestazioni leader di settore come Sirha Lione e competizioni di fama internazionale come il Bocuse d'Or, la stagione del 2024 di Lingotto Fiere inizierà con Horeca Expoforum.

La manifestazione si terrà presso il Lingotto Fiere di Torino dal 17 al 19 marzo 2024. Un nuovo appuntamento che si inserisce nel calendario nazionale con l'obiettivo di diventare l'espressione e il punto di ritrovo per gli operatori di settore del territorio e che si aprirà con una tavola rotonda domenica 17 marzo. L'obiettivo è quello di far conoscere ai buyer internazionali le eccellenze produttive del territorio piemontese e di dare l'opportunità agli operatori nazionali e soprattutto del Nord-Ovest di conoscere tutte le novità nel settore Horeca.

Horeca Expoforum, area espositiva con oltre 200 aziende e 10 aree merceologiche

Horeca Expoforum sarà caratterizzata da una formula ibrida che combina un'area espositiva di circa 10.000 m² e oltre 200 aziende, con un ricco programma di eventi sviluppato in 5 sale tematiche. Chef, opinion leader, marketers e aziende si presenteranno al pubblico con mastercalss, showcooking, competizioni, incontri B2b e non solo, per garantire momenti di formazione e aggiornamento professionale.

A Horeca Expoforum un’area espositiva di circa 10.000 m² e oltre 200 aziende

L'area espositiva si sviluppa su 10 aree merceologiche: dolce, salato, mixology, birra, caffè, arredamento e retail, macchinari e attrezzature, soluzioni digitali ed editoria, Start-Up ed eccellenze locali. Il percorso espositivo, suddiviso in settori, offrirà al visitatore un'esperienza completa per ogni argomento. In fiera verranno esposti non solo prodotti finiti, ma anche semilavorati e materie prime. Non mancheranno i focus nei settori in cui il territorio gioca in casa: caffè, con una grande area di Costadoro, Ekaf e Caffè Cagliari, birra e mixology.

Horeca Expoforum: sinergia tra aziende, associazioni di categoria e enti territoriali

Molte le conferme da parte delle aziende, dal settore food, da Surgital a Bonduelle, da Molini Bongiovanni a Petra, da Antica Foma a Orogel a quello beverage, con Lauretana, Dal Bello e molte altre. La risposta positiva da parte delle aziende è a conferma della necessità di un evento organizzato nella città di Torino, a cui si aggiunge la collettiva di Exclusive Brand Torino (Ebt), la prima rete di aziende di eccellenza made in Italy piemontese. Non solo aziende ma anche tanti partner strategici, associazioni di categoria e associazioni professionali, come Conpait, Fic Regionale, Avpn e Associazione Cuochi della Mole. A conferma invece della vocazione internazionale, oltre all'organizzazione di eventi di business matching, ci sarà la presenza di uno stand di promozione enogastronomica ungherese.

Horeca Expoforum rappresenta un nuovo traguardo per il territorio e un'occasione di crescita per l'intero settore

Oltre alle associazioni professionali, Horeca Expoforum sta lavorando insieme agli enti territoriali per creare un importante momento di riflessione sulla capacità turistica e ricettiva del territorio, con l'obiettivo di aprire un tavolo di lavoro per analizzare l'offerta attuale e proporre idee e innovazioni, anche rispetto alla nuova vocazione della città in qualità di catalizzatrice di grandi eventi, come le Atp Finals, oltre a quella turistico culturale in crescente sviluppo.

«Horeca Expoforum rappresenta un nuovo traguardo per il territorio e un'occasione di crescita per l'intero settore» dice Gabor Ganczer, ceo di GL events Italia nonché di Hungexpo. «Certo del lavoro svolto in Ungheria con Sirha Budapest, sono entusiasta di creare anche in Italia una manifestazione per professionisti del settore che possa esprimere e rilanciare questo territorio così ricco. Questo evento è un segno tangibile del nostro impegno a Torino, per Torino».

Horeca Expoforum

c/o Lingotto Fiere Torino

Via Nizza, 294 - 10126 Torino

Tel 011 6644111