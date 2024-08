Cortina "The Queen of Taste": torna il festival della cucina di montagna

Il 7 e 8 settembre 2024, Cortina d'Ampezzo (Bl) ospiterà l'ottava edizione di "The Queen of Taste", un festival culinario dedicato alla tradizione gastronomica ampezzana e alla cucina di montagna, rivisitata in chiave gourmet. Organizzato da Chef Team Cortina e Cortina For Us, con il supporto di Ega Worldwide Congresses & Events e il patrocinio delle autorità locali, l'evento vedrà la partecipazione di chef stellati e giovani talenti italiani. Tra i partecipanti figurano Marisa Maffeo, Claudio Sadler, Massimo Spigaroli, Graziano Prest e Luigi Biasetto.

A The Queen of Taste chef stellati e giovani talenti italiani

Degustazioni, approfondimenti e tanto altro: il programma di The Queen of Taste 2024

Anche quest'anno, "The Queen of Taste" offrirà una programmazione ricca, con degustazioni, approfondimenti e viaggi alla scoperta del territorio. Ecco alcuni dei momenti più attesi.

Il convegno: “La Cucina Italiana, patrimonio immateriale dell’Unesco. Saperi e Sapori delle terre italiane”

L'evento si aprirà sabato 7 settembre 2024 alle 9:30 con un convegno organizzato in collaborazione con Ega Worldwide Congresses & Events e coordinato da Simonetta Pattuglia. La tavola rotonda discuterà la candidatura della Cucina Italiana come Patrimonio Immateriale dell'Unesco, con la partecipazione di importanti ospiti, tra cui Raffaele Borriello (capo di Gabinetto, ninistero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), Pierluigi Petrillo (docente diritto pubblico comparato, Cattedra Unesco sul patrimonio culturale, Unitelma Sapienza), Maddalena Fossati (direttrice La Cucina Italiana), Enzo Patierno (coordinatore del progetto di valorizzazione del Pat-Prodotti Agroalimentari Tradizionali, Istituto Naz. per il Patrimonio Immateriale [Ministero della Cultura]), Roberto Ravazzoni (Docente di Economia e Gestione delle Imprese e Marketing distributivo, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia), Paolo Cuccia (Presidente Gambero Rosso SpA), Monica de Mattia (assessore alla Cultura del Comune di Cortina d’Ampezzo e Delegata dell’Accademia Italiana della Cucina a Cortina), Alberto Figna (Presidente di Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana), Luigi Biasetto (Maitre Patissier, Campione del Mondo 1997), e tanti rappresentanti delle istituzioni, economisti ed imprenditori del settore Food & Beverage. Il convegno metterà in luce l'importanza e l'impatto economico e culturale della cucina italiana.

StrEat Chef - Cena itinerante tra le Dolomiti

Sabato 7 settembre 2024, la cena itinerante "StrEat Chef" permetterà di degustare 14 piatti più l’aperitivo appositamente realizzati dagli chef locali: Luca Menardi, Luigi Dariz, Luigino Anzanello, Massimo Alverà, Federico Rovacchi, Carlo Festini, Fabio Pompanin, Graziano Prest e Nicola Bellodis. Ad affiancare lo Chef Team Cortina in ogni tappa gli chef ospiti: Valentino Cecconi, Denis Begiqi, Alessandro Favrin, Marco e Claudio Mandara e il pasticcere Sandro Maritani. Il tour toccherà cinque dei locali più esclusivi di Cortina: Baita Fraina, Chalet Tofane, Al Camin, Lago Scin e la Pasticceria Alverà. Ogni tappa offrirà prelibatezze gourmet della cucina di montagna, accompagnate da ottimi calici di vino. I partecipanti si ritroveranno ai piedi del campanile della città per un brindisi di benvenuto, prima di partire alla scoperta di alcune delle cucine più rinomate della valle.

Colazione in quota by Alma – Rifugio Col Drusciè

Domenica 8 settembre 2024 alle 8:30, gli ospiti potranno partecipare alla Colazione in quota by Alma - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, un'esperienza che combina la cucina di alta qualità con il panorama mozzafiato delle Dolomiti.

The Queen of Taste a Cortina a caccia di sapori di montagna

StrEat Lunch - Pranzo di gala in Piazza della Conchiglia

Domenica 8 settembre 2024 dalle ore 12, il pranzo esclusivo "StrEat Lunch" si terrà nel cuore di Cortina d’Ampezzo, in piazza Angelo Dibona (Piazza della Conchiglia). 150 ospiti avranno la possibilità di gustare portate ricercate legate al territorio, preparate da Marisa Maffeo, Claudio Sadler, Massimo Spigaroli, Graziano Prest e Luigi Biasetto, in collaborazione con lo Chef Team Cortina. La piazza sarà addobbata con 15 eleganti tavoli rotondi, per un'esperienza culinaria unica e indimenticabile.

Patrocinato dal Comune di Cortina d’Ampezzo, dalla Provincia di Belluno e dalla Regione del Veneto con l’organizzazione a cura di Chef Team Cortina e Cortina For Us, l’evento è realizzato con il supporto di Audi - main partner di Cortina d’Ampezzo - e UnipolSai Zandonella - premium partner di Cortina for Us.

Acquisto biglietti sul sito ufficiale dell’evento e nella Libreria Sovilla, in Piazza Silvestro Franceschi, 11 a Cortina d’Ampezzo.