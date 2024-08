Le Notti del Vino per scoprire il volto vinicolo del Friuli Venezia Giulia

Sono in pieno svolgimento nel Friuli Venezia Giulia "Le Notti del Vino", una manifestazione lunga un mese intero che vede protagoniste ben 26 Città del Vino e centinaia di cantine. Un evento enoturistico d'eccellenza iniziato a Monrupino, un comune del Carso tra gli ultimi associati, e che vedrà la conclusione il 27 agosto a Nimis, nel Friuli Collinare, patria del Ramandolo, pregiato nettare dolce, un po' meno noto del più celebre Picolit. Tra essi ben 24 territori specializzati nella produzione di vini pregiati, con un oltre confine, il 23 agosto a Buje d'Istria, in Croazia.

Notti di Vino: alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Le Notti del Vino alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Un itinerario che si snoda nelle quattro province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone coinvolgendo tutte le Doc regionali: dal Collio ai Colli Orientali del Friuli, dalle Grave all'Isonzo, da Aquileia a Latisana, da Annia a Carso; inoltre la Doc Friuli Venezia Giulia, le rinomate Igt e infine le Docg Rosazzo, Picolit e Ramandolo. Un nuovo evento che unisce la scoperta del territorio e dei migliori vini che da esso scaturiscono all’intrattenimento.

Un itinerario che si snoda nelle quattro province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone coinvolgendo tutte le Doc regionali

Un nuovo format dedicato non solo ai wine lover, ma anche alle migliaia di turisti che saranno in ferie o in vacanza in Friuli Venezia Giulia (al mare, in montagna e in città) e a tutti i numerosissimi appassionati del bere bene, che si ritrovano sempre più numerosi alle varie manifestazioni enogastronomiche, sempre più frequenti in Regione, come per esempio la prossima "Calici di Stelle", organizzata dal Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia in occasione della famosa notte di San Lorenzo, sabato prossimo (10 agosto) in diverse località.

Un nuovo format dedicato non solo ai wine lover, ma anche alle migliaia di turisti che saranno in ferie o in vacanza in Friuli Venezia Giulia

Un progetto innovativo, che per primo in Italia vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un evento di enoturismo d’avanguardia, ben sostenuto dalla Regione, da PromoTurismo Friuli Venezia Giulia e il patrocinio di UniDocFriuli Venezia Giulia e il supporto delle Pro Loco dell’Unpli. Da notare che il Friuli Venezia Giulia è al vertice in Italia tra le regioni che hanno Pro Loco - ben 6 - anche membre delle Città del Vino.

Le Notti del Vino, i prossimi appuntamenti

Ormai concluse le Notti del Vino di Monrupino, Palazzolo dello Stella, Casarsa della Delizia, Pocenia, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Aprilia Marittima e Torreano, rimangono ora quelle di oggi a Manzano, di domani 8 a Buttrio, Latisana e San Vito al Tagliamento.

Il 9 agosto ad Aquileia, Camino al Tagliamento, Duino Aurisina e Sequals

ad Aquileia, Camino al Tagliamento, Duino Aurisina e Sequals Il 10 agosto nuovamente ad Aquileia, Bertiolo e Povoletto

nuovamente ad Aquileia, Bertiolo e Povoletto L' 11 agosto a Prepotto

a Prepotto Il 22 agosto a Cormòns, Sesto al Reghena e Sgonico

a Cormòns, Sesto al Reghena e Sgonico Il 23 agosto come detto a Buje d’Istria

come detto a Buje d’Istria Il 24 agosto a Codroipo, Ronchi dei Legionari e San Dorligo della Valle

a Codroipo, Ronchi dei Legionari e San Dorligo della Valle Il 27 agosto gran finale a Nimis.

In programma oltre alle degustazioni dei grandi vini delle cantine del territorio uniti ai sapori tipici, bella musica, presentazioni letterarie e altre iniziative enologiche e non solo.

Si tratta di un progetto che vede un Coordinamento delle Città del Vino dare vita in maniera autonoma a un evento di enoturismo d’avanguardia

Particolarmente interessante la Notte di Buttrio che inizierà alle 19:30 alla rinomata Villa di Toppo Florio, dove alla degustazione dei vini dei produttori locali saranno abbinati i piatti preparati da Andrea Fantini, chef de “Le Fucine - Ristorante Brasserie”. Ad allietare i partecipanti poi ci penseranno i “Waller’s Friends” in un viaggio musicale dal blues di Charles Mingus alle vecchie canzoni d’oltreoceano, dalla musica jazz delle origini ai brani con influenze più moderne. Ad Aquileia invece sono stati organizzati dei Night Tours nei vari siti della Fondazione aperti per l'occasione, che si concluderanno con un salottino di assaggi e Storie di Vino, raccontate da Matteo Bellotto, noto wine writer nato a Gemona del Friuli. Calici, finger-food e assaggi con musica, trampolieri luminosi, mercatino dell’artigianato creativo e gran finale con un giro in mongolfiera, che salirà in cielo da Piazza Patriarcato per osservare oggi una delle più grandi città dell'Impero Romano - che fu dotata di una flotta e di una zecca, vera e propria capitale del mosaico romano d'Occidente - da un significativo punto di vista.

Il 9 agosto a Sequals, più precisamente a Villa Ciani nella frazione di Lestans, si terrà la seconda edizione del concorso "10 e più sfumature di Pinot Grigio", con degustazione alla cieca dei 10 vini finalisti e la possibilità di mettersi alla prova nella degustazione. Un altro evento particolare sarà il 22 a Sesto al Reghena (Pn) con la proiezione all'aperto del film "Finché c'è Prosecco, c’è speranza”. La stessa sera a Sgonico (Ts) si terrà un’asta di beneficenza con bottiglie di vino in formato Magnum. A Buje d'Istria la Notte si terrà nel suggestivo borgo di San Mauro a Momiano, perla dell’Istria nordoccidentale a pochi chilometri dal confine con la Slovenia, noto per lo squisito Moscato di Momiano che nel 2021 ottenne la prestigiosa certificazione Dop. Ma non finisce qui perché, oltre ai produttori locali, ci saranno anche quattro ospiti dall’Italia, due produttori provenienti dal territorio del Carso e altrettanti dal Collio. Insomma, ci sarà da bere in qualità e quantità. Mancherà forse l'acqua, ma il vino no di certo.