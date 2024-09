A Voghera, in provincia di Pavia, la 5ª edizione di “50 sfumature di Pinot Noir” Scopri la quinta edizione di 50 sfumature di Pinot Noir a Voghera il 5 e 6 ottobre. Degustazioni, spettacoli e attività culturali per esplorare il mondo del Pinot Noir. Evento imperdibile per gli amanti del vino