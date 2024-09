A Dolomiti Horeca 2024: opportunità di lavoro e tendenze per il turismo di montagna

Dal 6 all'8 ottobre, Longarone Fiere Dolomiti diventa il centro nevralgico del turismo di montagna con la quarta edizione di Dolomiti Horeca, evento dedicato ai settori di hotellerie, ristorazione e caffetteria. Un appuntamento che si è ormai affermato come un punto di riferimento imprescindibile per gli addetti ai lavori e che quest'anno punta a consolidare la propria importanza in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Dolomiti Horeca: opportunità di lavoro e novità dal mondo dell’ospitalità

Dolomiti Horeca e olimpiadi: binomio vincente

Lanciata per la prima volta nel 2019, Dolomiti Horeca è cresciuta rapidamente, diventando una delle manifestazioni più strategiche per il settore turistico del Veneto. Come sottolineato da Michele Dal Farra, presidente di Longarone Fiere Dolomiti, l'assegnazione dei Giochi Olimpici a Milano-Cortina ha contribuito a rafforzare il ruolo di Horeca: «Da quell'intuizione le cose si sono messe in fila, e oggi Horeca rappresenta uno dei prodotti più strategici per il Veneto, regione in cui il turismo è la prima industria per numeri e business».

L'importanza del turismo per la regione è confermata anche dal presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, che vede in Horeca un'opportunità di crescita sia per l'immagine del territorio che per le aziende locali: «Il tema della ricettività è fondamentale per il nostro territorio, e Horeca può fungere sia da biglietto da visita per il Bellunese che da catalizzatore per le aziende turistiche».

I numeri dell'edizione 2024 di Dolomiti Horeca

Dolomiti Horeca 2024 si presenta con numeri imponenti: 179 espositori diretti e 207 marchi provenienti da 13 regioni italiane e da 9 Paesi esteri. I settori espositivi coprono un ampio ventaglio di aree, dalle attrezzature e impianti alberghieri, alle grandi cucine, fino a prodotti alimentari, catering, arredo e software per la gestione dei servizi.

La crescita dell'evento è tangibile anche sul piano logistico, come evidenziato ancora da Dal Farra: «Quest'anno abbiamo il 10% in più di spazi espositivi rispetto all'anno scorso».

Non solo. Per la prima volta, la giornata inaugurale di domenica 6 ottobre sarà aperta al pubblico, offrendo la possibilità di visitare la fiera e ammirare l'esposizione “Scie di gloria”, una mostra che ripercorre la storia degli sport invernali dal '900 a oggi, con attrezzature utilizzate da grandi atleti, tra cui i membri della leggendaria Valanga Azzurra.

Da sinistra: Luca Dal Poz, Roberto Padrin, Michele Dal Farra e Monica Bordin

Dolomiti Horeca e il futuro del lavoro nel turismo

Uno dei temi centrali di questa edizione di Dolomiti Horeca è senza dubbio il lavoro. In collaborazione con Veneto Lavoro e i Centri per l’Impiego, l'evento ospiterà il format “IncontraLavoro”, una giornata di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo montano. L'evento si svolgerà lunedì 8 ottobre, dalle 10 alle 14.30, ed è stato progettato per aiutare le aziende a trovare personale qualificato, affrontando una delle sfide più critiche del settore: la carenza di manodopera.

Monica Bordin, responsabile di Veneto Lavoro per Belluno spiega: «Incrociare domanda e offerta sulle Dolomiti è una sfida difficile, ma con ‘IncontraLavoro’ puntiamo a personalizzare la ricerca di personale per le singole aziende del territorio».

Le cifre parlano chiaro: più di 120 posizioni lavorative sono già state aperte e oltre 110 candidati hanno presentato la loro candidatura, provenienti non solo dal Bellunese ma anche da altre province. Horeca, dunque, si conferma un'occasione unica per chi è in cerca di lavoro nel settore turistico.

Dolomiti Horeca: l'accessibilità e il focus sulle paralimpiadi

Un altro tema cruciale affrontato durante Dolomiti Horeca sarà l’accessibilità. Lunedì 7 ottobre, alle 14, si terrà il convegno “Ospitalità universale: everyone is welcome”, organizzato da Confcommercio e Federalberghi. Luca Dal Poz, direttore di Ascom Confcommercio Belluno, ha spiegato come l'avvicinamento alle Paralimpiadi rappresenti una straordinaria opportunità per migliorare i servizi di ospitalità per le persone con disabilità: «Se saremo pronti a un'ospitalità particolare e attenta, come quella delle persone con disabilità, saremo pronti per qualsiasi tipo di ospite. La montagna bellunese è un posto dove l’accessibilità è garantita, e vogliamo comunicare tutto ciò che le imprese stanno già facendo in questa direzione».

Le masterclass di Dolomiti Horeca: tra innovazione e tradizione

Dolomiti Horeca non si limita solo a esposizioni e convegni, ma offre anche una serie di masterclass di alto livello. I partecipanti potranno assistere a dimostrazioni pratiche come l'affilatura di coltelli a pietra giapponese, a cura del maestro Leonardo Donnini, e a degustazioni di pizza curate da maestri dell'arte bianca. Tra gli eventi più attesi ci saranno anche dimostrazioni di affilatura con pietre Naniwa, guidate da Ambrogio Sanelli, e sessioni dedicate agli abbinamenti tra pizza e vino. Queste iniziative rappresentano un'importante occasione per gli operatori del settore di aggiornarsi e apprendere nuove tecniche e tendenze.

Dolomiti Horeca: appuntamento imperdibile

L’inaugurazione di Dolomiti Horeca è prevista per domenica 6 ottobre alle 10:45 e la fiera rimarrà aperta fino a martedì 8 ottobre, con orario continuato dalle 10 alle 18. L’evento si conferma un'occasione imperdibile non solo per chi lavora nel mondo dell'ospitalità, ma anche per il pubblico curioso di scoprire le novità del settore e le eccellenze del territorio.

Con il turismo montano sempre più al centro delle attenzioni in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, Longarone Fiere Dolomiti dimostra ancora una volta di essere la “capitale” del turismo di montagna, pronta ad accogliere sfide e opportunità con uno sguardo rivolto al futuro.