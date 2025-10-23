Boom di espositori e nuovi padiglioni: cosa aspettarsi da Marca 2026 a BolognaFiere

La ventiduesima edizione di Marca by BolognaFiere & ADM si svolgerà il 14 e 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico di Bologna. È l’unico evento in Italia dove espone la Distribuzione Moderna Organizzata (DMO), rappresentando un punto d’incontro strategico tra produttori e retailer. Un appuntamento imprescindibile per concludere accordi commerciali, incontrare buyer e category manager delle principali catene internazionali e scoprire prodotti food e non food a marchio del distributore.

I padiglioni di BolognaFiere pronti ad accogliere la ventiduesima edizione di Marca by BolognaFiere

Con 1.300 espositori, 35.285 metri quadrati netti e 23.000 visitatori, Marca by BolognaFiere & ADM si conferma una piattaforma di riferimento per il comparto La Marca del Distributore (MDD). Un luogo dove la qualità Made in Italy trova spazio accanto alle migliori soluzioni per la marca commerciale, con un pubblico professionale e altamente qualificato.

Eccellenza del Made in Italy

La sezione Food celebra i prodotti simbolo della tavola italiana: pane, pasta, pizza, salse di pomodoro, carne, salumi, formaggi, condimenti e dolci. Centinaia di aziende propongono un’offerta ampia e di qualità, in grado di coniugare gusto e performance per il mercato della Distribuzione Moderna. Buyer, importatori e distributori trovano qui un contesto ideale per scoprire nuove referenze e stringere partnership commerciali.

Il comparto Non Food cresce con proposte per la cura della casa e della persona, il packaging e i servizi logistici. Sostenibilità, efficacia e valore per la marca privata sono i pilastri di un’area che risponde alle nuove esigenze dei consumatori e della distribuzione.

Le principali categorie merceologiche

L’offerta di Marca by BolognaFiere & ADM 2026 copre l’intero panorama merceologico della marca del distributore, con una proposta ampia e strutturata che abbraccia sia il comparto alimentare sia quello non food. Tra i protagonisti figurano i prodotti simbolo della tavola italiana, come pane, pasta, pizza e prodotti da forno, insieme ai latticini, alla carne, al pollame e ai salumi, e a una ricca selezione di salse di pomodoro e condimenti. Spazio anche all’ortofrutta fresca, ai dolci, snack e confetture, ai prodotti surgelati e alle bevande, con particolare attenzione al caffè, ambasciatore del gusto italiano nel mondo.

Incontri e nuove opportunità di business per la Distribuzione Moderna a Bologna.

Accanto al food, la fiera dedica un’attenzione crescente al comparto non alimentare, dove trovano posto le soluzioni per la cura della casa e della persona, oltre ai prodotti e ai servizi legati al packaging, alla logistica e alla distribuzione. Un insieme di categorie che rappresenta il cuore pulsante della marca commerciale, capace di rispondere con qualità e coerenza alle nuove esigenze del mercato e dei consumatori.

Marca Fresh: focus su frutta, verdura e sostenibilità

Marca Fresh è il salone dedicato ai prodotti freschi e ortofrutticoli, con un’area di oltre 1.000 metri quadrati. Realizzato in collaborazione con SG Marketing, il progetto accende i riflettori su un comparto strategico per la marca privata. L’edizione 2026 offrirà occasioni di business, networking e aggiornamento sui trend di consumo e sulle nuove richieste dei clienti finali.

Marca Fresh valorizza il comparto ortofrutticolo e la sostenibilità dei prodotti freschi

Marca Tech: soluzioni per la filiera della marca del distributore

Giunta alla undicesima edizione, Marca Tech rappresenta il cuore tecnologico della manifestazione, dedicato a packaging, logistica, ingredienti, materie prime e servizi per la supply chain. Un’area di confronto per le imprese che vogliono ottimizzare processi, migliorare l’efficienza produttiva e rendere la filiera più sostenibile ed efficace.

Nuovo layout 2026: nove padiglioni per una manifestazione in crescita

L’edizione 2026 occuperà nove padiglioni, offrendo un percorso espositivo ampliato e funzionale per accogliere al meglio retailer, aziende e operatori del comparto MDD. Un format potenziato che valorizza l’esperienza di visita e favorisce il contatto diretto tra espositori e buyer.

Marca by BolognaFiere per il sociale: il progetto con Cefa

La manifestazione rinnova il proprio impegno verso la solidarietà e la responsabilità sociale. Prosegue la collaborazione triennale tra Marca by BolognaFiere e Cefa - Il Seme della Solidarietà, avviata nel 2024 nell’ambito degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 ONU.

Per l’edizione 2025, il progetto si concentra sull’Obiettivo 5 - Parità di genere, con un’iniziativa in Mozambico per contrastare la crisi alimentare e sostenere programmi di sviluppo integrato.

Il Paese, duramente colpito da cicloni e conflitti, conta oggi 2,8 milioni di persone in insicurezza alimentare acuta, destinate a crescere a 3,3 milioni entro marzo 2025. Gli espositori sono invitati a partecipare alla raccolta fondi a sostegno del progetto, un’azione di Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) che potrà essere valorizzata nei bilanci di sostenibilità aziendale.