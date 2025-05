L'ospitalità si dà appuntamento a Dolomiti Horeca in attesa dei Giochi olimpici

Dolomiti Horeca si pone come punto di riferimento per gli operatori che lavorano nei territori di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. L’evento professionale dedicato al settore dell’ospitalità e della ristorazione nelle aree montane è arrivato alla sua quinta edizione, dal 6 all’8 ottobre 2025, nella consueta location di Longarone Fiere, e mai come quest'anno si annuncia ricco di novità con una particolarità in più, il prossimo inizio del giochi olimpici che interesseranno questa zona dal prossimo gennaio.

Un workshop a Dolomiti Horeca

Prepararsi alle Olimpiadi Milano-Cortina: un’opportunità per il territorio

La fiera nasce nel 2019, proprio in concomitanza proprio con l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali a Milano-Cortina 2026, e rappresenta oggi un’importante occasione per preparare le imprese del settore Horeca ad accogliere al meglio il flusso turistico previsto. Una manifestazione giovane, nata per accompagnare i professionisti dell’hospitality verso i giochi, oltre che un momento di incontro fra gli albergatori e ristoratori con le aziende che riforniscono di beni e servizi questo importante settore.

Le eccellenze della gastronomia locale dolomitica

Dolomiti Horeca si propone dunque come catalizzatore di crescita per tutto il comparto montano e collinare, offrendo uno spazio di confronto tra stakeholder strategici. Un evento che permette di creare le condizioni necessarie per concretizzare le potenzialità del territorio in modo stabile.

Turismo rurale e sostenibilità: focus sul patrimonio naturalistico

Uno dei temi chiave dell’edizione 2025 sarà il turismo rurale, considerato un pilastro del futuro sostenibile. Questo si articola in un complesso accoglienza, ristorazione, attività all’aria aperta e valorizzazione di beni ambientali, culturali e naturalistici attraverso la prestazione di servizi.

Prodotti tipici trentini a Dolomiti Horeca

La posizione strategica del quartiere fieristico -a metà strada tra le Dolomiti e le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, entrambe riconosciute dall’Unesco - rende Longarone Fiere la sede ideale per l’evento.

B2B, masterclass e concorsi: un programma pensato per i professionisti

L’intera manifestazione è riservata agli operatori del settore Horeca e propone un calendario ricco di Incontri B2b tra fornitori e professionisti, masterclass tematiche su cucina, accoglienza e tendenze food ma anche approfondimenti tecnici su attrezzature e servizi.

La pizza in gara a Dolomiti Horeca

In più, un momento di sfide con competizioni professionali, tra cui il rinomato Dolomiti Cup Show dedicato al mondo della pizza.

Grazie alla collaborazione con partner specializzati e associazioni di categoria, Dolomiti Horeca si conferma come evento centrale per chi opera nell’hospitality di montagna.

Pasticceria protagonista a Longarone Fiere

E chi si potrà incontrare a Dolomiti Horeca? Sul sito ufficiale sono pubblicati il catalogo espositori e il programma dettagliato della tre giorni: Longaronefiere.it/expo-dolomiti-Horeca

Per gli operatori del settore e i loro dipendenti è previsto un accesso agevolato e gratuito, previa registrazione.