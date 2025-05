Benvenuto Vermentino e Alguer Wine Week: la Sardegna promuove vino e territorio

La Camera di Commercio di Sassari, attraverso l’Azienda Speciale Promocamera, continua a puntare sulla promozione della destinazione turistica e vitivinicola del Nord Sardegna. Al Vinitaly di Verona sono stati presentati ufficialmente i due eventi di punta: “Benvenuto Vermentino” e “Alguer Wine Week”. Entrambe le manifestazioni si pongono l’obiettivo di valorizzare le eccellenze enologiche del territorio, favorendo al tempo stesso sviluppo economico, culturale e turistico.

La crescita di “Alguer Wine Week”

La seconda edizione di “Alguer Wine Week” si terrà ad Alghero dal 3 al 6 luglio 2025, in apertura della stagione estiva. L'evento, nato in collegamento con la Sessione "Vini con Bollicine" del Concours Mondial de Bruxelles, mira a promuovere i vitigni autoctoni e le produzioni enologiche della Sardegna.

Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di riproporre la manifestazione, che punta a diventare un riferimento per le eccellenze enologiche del territorio. La collaborazione con Olbia rafforza l'attrattività del Nord Sardegna». Gianfranca Pirisi, presidente del Distretto Rurale di Alghero-Olmedo, ha sottolineato l'importanza culturale dell'iniziativa: «Alghero Wine Week unisce vino e patrimonio archeologico, offrendo contenuti anche fuori dalla stagione balneare».

“Benvenuto Vermentino”: un appuntamento consolidato

“Benvenuto Vermentino”, giunto alla sua undicesima edizione, si svolgerà a Olbia dal 29 settembre al 5 ottobre 2025. La manifestazione promuove il Vermentino in tutte le sue denominazioni, “Gallura Docg” e “Sardegna Doc”, attraverso degustazioni, eventi culturali e animazioni urbane.

Francesco Carboni, presidente di Promocamera, ha sottolineato: «Benvenuto Vermentino si colloca a Nord-Est del nostro territorio, forte traino per l’economia regionale. L'evento coinvolge istituzioni, operatori economici e associazioni». Massimo Putzu, direttore generale di Aspo e rappresentante del Comune di Olbia, ha aggiunto: «La manifestazione ha contribuito a trasformare Olbia da semplice città di passaggio a vera e propria destinazione turistica. Il Vermentino è diventato parte integrante dell’identità cittadina».

Il ruolo dei Consorzi di Tutela

Le manifestazioni si avvalgono della collaborazione attiva dei consorzi di tutela vitivinicoli. Daniela Pinna, presidente del Consorzio Vermentino di Gallura DOCG, ha evidenziato: «La manifestazione ha contribuito a far conoscere la vocazione agricola della Gallura, portando a una crescita significativa della superficie vitata». Giovanni Pinna, presidente del Consorzio Vermentino di Sardegna, ha aggiunto: «Eventi come Benvenuto Vermentino e Alguer Wine Week sono fondamentali per promuovere la Sardegna enologica a livello internazionale». Le attività di supporto alle imprese e di organizzazione degli eventi sono curate da Promocamera, che coordina partner istituzionali, consorzi, associazioni di categoria e sommelier. Renzo Peretto dell’Agenzia Laore ha concluso: «Queste manifestazioni sono strumenti essenziali per promuovere non solo il vino, ma anche il territorio e le sue peculiarità».