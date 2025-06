Festa del Moscato di Scanzo: arte e vino protagonisti a Scanzorosciate

A Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, torna uno degli appuntamenti annuali più rappresentativi del territorio: la Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, che nel 2025 raggiunge la diciassettesima edizione. L’evento, che si terrà dal 4 al 7 settembre, è ormai riconosciuto come uno dei principali momenti di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, in particolare del Moscato di Scanzo Docg, celebre vino passito prodotto esclusivamente in questo territorio. La manifestazione, molto attesa sia dagli abitanti del luogo sia dai numerosi turisti, si propone come occasione per riscoprire la tradizione vitivinicola scanzese, il patrimonio culturale locale e le specialità gastronomiche che rendono unico questo borgo bergamasco.

La Festa del Moscato di Scanzo torna dal 4 al 7 settembre

Festa del Moscato di Scanzo, l'edizione 2025

Per l’edizione in arrivo, il tema scelto è “Splendore di viti”. Si tratta di un invito a interpretare attraverso la grafica e l’illustrazione la bellezza del paesaggio vitivinicolo scanzese e il legame tra natura, cultura e tradizione agricola. L’organizzazione sottolinea l’intenzione di valorizzare un dialogo tra generazioni e linguaggi artistici diversi, grazie anche al coinvolgimento delle scuole del territorio, che prenderanno parte al progetto con proposte creative affiancandosi ai partecipanti più esperti.

Per l’edizione 2025 il tema scelto è “Splendore di viti”

Anche per il 2025, accanto alla Festa, viene promosso il concorso di illustrazione “MoscaT-shirt”, organizzato dall’Associazione Strada del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, con la collaborazione del Comune di Scanzorosciate e dell’Associazione Sotto Alt(r)a Quota. Il concorso è rivolto a artisti, grafici, illustratori e appassionati di ogni età, che sono invitati a creare un’opera grafica originale destinata a diventare il simbolo artistico dell’edizione 2025.

Il Moscato di Scanzo Docg sarà il grande protagonista della Festa (foto Studio Vezzoli)

L’opera selezionata sarà riprodotta su 100 magliette che verranno presentate al pubblico nel corso della Festa e messe in vendita. Il disegno vincitore sarà anche utilizzato per le magliette dei volontari, in versione personalizzata con logo ridotto. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata a lunedì 30 giugno 2025. La proclamazione del vincitore avverrà entro sabato 14 luglio 2025. Come dichiarato dagli organizzatori: «L'obiettivo è valorizzare, attraverso l'arte e il linguaggio visivo, l'identità del territorio, offrendo un’occasione concreta di visibilità a chi crea».

Il vincitore riceverà:

150 euro di premio in denaro

La produzione di 100 magliette con la propria illustrazione

La consegna gratuita di 10 t-shirt personali

La presentazione ufficiale durante una serata della Festa e in conferenza stampa

La possibilità di vedere utilizzata l’opera per il materiale promozionale dell’edizione 2025

Festa del Moscato di Scanzo, una manifestazione tra enogastronomia e cultura visiva

La Festa del Moscato di Scanzo non si limita a celebrare un vino simbolo della zona, ma rappresenta anche un’occasione di integrazione tra cultura visiva ed enogastronomia. Iniziative come “MoscaT-shirt” arricchiscono il programma dell’evento, valorizzando le espressioni artistiche del territorio e rafforzando la percezione del Moscato di Scanzo come prodotto identitario non solo dal punto di vista sensoriale, ma anche simbolico e culturale.