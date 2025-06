Oltre 100 produttori per l'edizione 2025 dei Misterbianco Wine Awards

La terza edizione dei Misterbianco Wine Awards si svolgerà nei giorni di sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 presso la Galleria "Nelson Mandela" di Misterbianco, in via Giuseppe Barone. L'appuntamento, che si terrà dalle ore 17.00 alle 23.00, è organizzato dal Comune di Misterbianco con l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Onav Catania e, da quest'anno, anche con Slow Food Catania. L'evento gode inoltre del patrocinio della Città Metropolitana di Catania e della Regione Siciliana.

Saranno oltre 100 le cantine e i produttori presenti, protagonisti dei banchi d’assaggio e degli appuntamenti tematici aperti al pubblico. Il programma prevede degustazioni, masterclass, laboratori del gusto e convegni di approfondimento, non solo sul vino, ma anche su tematiche legate all'olio, al cibo, all’agroalimentare, all'enoturismo e all'‘accoglienza turistica. Tra le novità principali, la data anticipata a giugno (rispetto all'edizione autunnale precedente) e la partecipazione di Slow Food Catania, che contribuirà con contenuti legati ai presidi agroalimentari siciliani e alla valorizzazione dei produttori locali.

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha espresso soddisfazione per la nuova edizione. L’assessore alla Cultura, Dario Moscato, ha spiegato: «Si tratta di un evento tanto atteso e che quest’anno abbiamo deciso di anticipare, dando maggiori possibilità alle cantine e ai produttori partecipanti di aderire con più serenità, rispetto al periodo della vendemmia. La valorizzazione del nostro territorio passa anche attraverso l’agroalimentare che, lo ricordiamo, è cultura, riscoperta e rilancio delle nostre tradizioni».

Il delegato Onav Catania e consigliere nazionale, Danilo Trapanotto, ha aggiunto: «Siamo soddisfatti del gioco di squadra che cresce di anno in anno, con le Istituzioni del territorio e il Comune di Misterbianco. La presenza di Slow Food Catania arricchisce ulteriormente il programma e conferisce prestigio all’evento». Caterina Adragna, presidente di Slow Food Catania, ha sottolineato: «Siamo lieti di portare la nostra esperienza e di promuovere i produttori che si battono per la difesa dei presidi locali. Grazie ai nostri Laboratori del Gusto, potremo far conoscere meglio i prodotti genuini dell’Isola».

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 7 giugno alle ore 17.00 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza delle autorità locali, seguito dall’apertura dei banchi d’assaggio. Con un programma che punta alla valorizzazione del vino e delle produzioni agroalimentari di qualità, i Misterbianco Wine Awards rappresentano un'opportunità concreta per avvicinare pubblico e operatori del settore alle dinamiche produttive, culturali e turistiche del territorio etneo.

Sabato 7 giugno

Ore 17:00 Taglio del nastro e apertura dei banchi d’assaggio

Ore 18:00 Convegno: “Strumenti di sostenibilità ambientale a supporto delle aziende agroalimentari siciliane”, a cura di Progetto Onfoods UniCt

Ore 19:00 Laboratorio del gusto: “Fermenti di Sicilia, viaggio sensoriale tra le birre artigianali siciliane che raccontano il territorio secondo la filosofia Slow Food”, a cura dei tecnici di Slow Food Catania

Ore 20:00 Masterclass: “Vini Ancestrali: una scoperta nella viticoltura siciliana”, a cura di Loredana Santagati, sommelier professionista, miglior enotecario d’Italia Aepi 2023

Ore 21:00 Masterclass: “Carricante, sorsi di lava e di mare”, a cura di Danilo Trapanotto, delegato ONAV Catania e consigliere nazionale ONAV

Ore 23:00 Chiusura banchi d’assaggio

In contemporanea, sempre sabato 7 giugno

Ore 17:00 DJ Set

Ore 20:00 Alma Nova Band – Musica dal vivo

Domenica 8 giugno

Ore 17:00 Apertura dei banchi d’assaggio

Ore 17:00 Convegno / degustazione: “Gli altri vini del vulcano”, a cura del produttore Nicola Purrello e l’intervento del delegato ONAV Catania e consigliere nazionale ONAV, Danilo Trapanotto. Al termine dell’incontro, saranno degustati 4 vini.

Ore 17:15 Inaugurazione della Mostra: “Travagghiu di Vinnigna”, a cura dell’Ass. Cereo Vigneri di Misterbianco

Ore 18:00 Laboratorio del gusto: “Tavolozza dei sapori: viaggio nel mondo del miele”, a cura di Gianni Samperi e Slow Food Catania

Ore 19:00 Masterclass: “4 Rossi per 4 Versanti”, a cura di Vincenzo Vasta, vice delegato ONAV Catania

Ore 20:00 Masterclass: “Rosa, Rosae, Rosam: le declinazioni del vino rosato”, a cura di Vittorio Cardaci, Ass. L’Archestrato

Ore 21:00 Premiazione dei Misterbianco Wine Awards 2025

Ore 23:00 Chiusura banchi d’assaggio

In contemporanea, sempre domenica 8 giugno