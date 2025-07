Vinòforum 2025: a Villa Borghese il vino si racconta tra degustazioni e cultura

Si avvicina l’edizione 2025 di Vinòforum, il principale evento enogastronomico del Centro-Sud Italia, che si svolgerà dall’8 al 14 settembre nella suggestiva Piazza di Siena, all’interno di Villa Borghese. La kermesse vedrà la partecipazione di 800 aziende vinicole da tutta Italia, per un totale di 3.200 etichette in degustazione, in uno spazio espositivo di oltre 16.000 mq. A trasformare questo scorcio verde nel cuore di Roma in un grande anfiteatro del vino saranno cantine, consorzi e istituzioni del panorama vitivinicolo nazionale, protagoniste di un programma pensato per offrire un’esperienza culturale, sensoriale e formativa.

Vinòforum torna dall'8 al 14 settembre

Degustazioni e dialogo tra produttori e consumatori

«Anche quest’anno Vinòforum rappresenterà il palcoscenico ideale per raccontare la ricchezza e la varietà del patrimonio vitivinicolo italiano - spiega Emiliano De Venuti, ceo di Vinòforum -. Ogni sera offriremo percorsi di degustazione consapevoli, momenti di confronto diretto con i produttori e occasioni per raccontare il vino in modo autentico e accessibile». L’obiettivo dell’evento è quello di creare connessioni concrete tra i protagonisti della filiera e il pubblico, mettendo in evidenza il valore culturale e territoriale del vino.

Wine Top Tasting: le masterclass firmate AIS Lazio

Grande spazio sarà riservato alle Wine Top Tasting, una serie di masterclass curate dall’AIS Lazio, partner storico dell’evento. Le degustazioni guidate esploreranno i grandi territori del vino italiano e internazionale: dalla Valpolicella agli spumanti italiani, fino agli champagne francesi, ai rum caraibici e ai rossi d’Oltralpe come Bordeaux, Borgogna e Rhône.

L'edizione 2024 di Vinòforum al Circo Massimo: quest'anno sarà a Villa Borghese

Per chi desidera approfondire la conoscenza tecnica del vino, AIS Lazio proporrà anche appuntamenti formativi su vitigni, tecniche di degustazione e abbinamenti.

Casa Barolo: sette giorni dedicati ai grandi vini di Langa

Tra le novità più attese, il ritorno di Casa Barolo, lo spazio dedicato alla scoperta della Strada del Barolo e dei grandi vini di Langa, con sette doppi appuntamenti quotidiani. Alle ore 20.00 ogni sera ci sarà il Barolo Essential, un percorso tra le diverse espressioni del Nebbiolo: dal Barolo Classico ai Cru, passando per il Nebbiolo in purezza. Alle 21.30, si proseguirà con le Wine Tasting Experience, ogni sera incentrate su un tema diverso. Nel fine settimana spazio alle verticali di Cru e alle degustazioni alla cieca, pensate per coinvolgere i wine lover più esperti. Chi si distinguerà nelle prove sensoriali riceverà in omaggio una bottiglia di Barolo.