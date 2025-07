Calici di Stelle 2025: vino e pizza napoletana protagonisti dell’estate nelle cantine italiane

Torna anche nel 2025 Calici di Stelle, l’appuntamento estivo promosso dal Movimento Turismo del Vino, in programma dal 25 luglio al 24 agosto. Un evento diffuso che coinvolge cantine in tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e proporre esperienze enoturistiche diversificate.

Calici di Stelle torna dal 25 luglio al 24 agosto

Per l’edizione 2025, Mtv ha scelto come tema conduttore l’incontro tra vino e pizza napoletana, grazie a una collaborazione con l’Associazione Verace Pizza Napoletana (Avpn), realtà di riferimento nella tutela e promozione della pizza napoletana nel mondo. Il programma prevede una serie di attività esperienziali all’interno delle cantine: dalle degustazioni guidate agli show cooking con pizzaioli certificati, passando per cene a tema e momenti dedicati all’abbinamento tra vini regionali e le diverse espressioni della pizza.

Un format diffuso per valorizzare i territori

L’iniziativa si sviluppa su scala nazionale, coinvolgendo le cantine aderenti a Mtv in serate sotto le stelle all’insegna del gusto, della convivialità e della cultura del vino. Oltre agli abbinamenti gastronomici, ogni cantina propone eventi pensati per valorizzare il proprio contesto paesaggistico e culturale: passeggiate tra i filari, pic-nic, cene al tramonto, concerti, osservazioni astronomiche, e attività all’aria aperta rivolte a diversi pubblici.

Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente Mtv

«Calici di Stelle sarà un inno all’Italia più autentica - spiega Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente Mtv - e una celebrazione delle identità regionali, con abbinamenti pensati dai produttori e dai Brand Ambassador Avpn. Un’esperienza accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del vino».

Il valore culturale del connubio tra pizza e vino

Per la prima volta, il format di Calici di Stelle integra stabilmente la pizza napoletana nelle sue proposte. L’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza coerente con il valore culturale e gastronomico del Made in Italy, unendo due prodotti simbolo: il vino e la pizza.

Antonio Pace, presidente Avpn

«Abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di Mtv - commenta Antonio Pace, presidente Avpn - perché vino e pizza rappresentano l’identità del gusto italiano. Entrambi raccontano storie di territorio, di accoglienza e di saper fare artigianale. Partecipare a Calici di Stelle significa portare avanti la valorizzazione culturale della pizza, in un’ottica di dialogo con il mondo del vino».

Esperienze per tutti: tra degustazioni, osservazioni celesti e attività all’aperto

Calici di Stelle propone un calendario variegato per tutto il mese di agosto. Le attività sono pensate per coinvolgere pubblici diversi, dagli appassionati di vino alle famiglie, dai turisti stranieri ai curiosi del mondo pizza. Tra le proposte:

Cene a tema e abbinamenti guidati con vini delle cantine e pizze preparate da pizzaioli certificati Avpn;

con vini delle cantine e pizze preparate da pizzaioli certificati Avpn; Laboratori di pairing , approfondimenti sul ruolo del vino nell’abbinamento con la pizza;

, approfondimenti sul ruolo del vino nell’abbinamento con la pizza; Show cooking e masterclass, per scoprire le tecniche e la tradizione della pizza napoletana.

Ampio spazio è dedicato anche al contesto naturale e culturale: alcune cantine organizzeranno osservazioni astronomiche tra i vigneti, eventi musicali, mostre fotografiche e passeggiate guidate. Non mancano le attività per famiglie, come giochi nei cortili delle cantine, cacce al tesoro, laboratori creativi, e momenti dedicati al benessere, tra cui sessioni di yoga, meditazione e percorsi di trekking nei dintorni.

Bere consapevole e coinvolgimento digitale

Anche nel 2025, il Movimento Turismo del Vino rinnova il proprio impegno per la promozione del bere responsabile, confermando la collaborazione con Wine in Moderation. L’iniziativa prevede momenti informativi, attività divulgative e sconti dedicati a chi guida, per incentivare un consumo consapevole, soprattutto tra i più giovani.

Sono diverse le proposte organizzate nell'ambito di Calici di Stelle

In parallelo, Calici di Stelle rafforza la propria componente digitale e partecipativa, proponendo il gioco social “Stasera mi sento…”, che invita i partecipanti a raccontare l’esperienza vissuta attraverso una foto e la scelta del vino che rappresenta il proprio stato d’animo, favorendo la condivisione spontanea e l’interazione con la community online.

Calici di Stelle, gli appuntamenti

Ecco gli appuntamenti nelle varie regioni italiane (in aggiornamento):

Toscana

Arezzo

Cantina Badini – Castiglion Fiorentino: Sabato 23 agosto, evento “Vino in Valle” con aperitivo, buffet e musica dal vivo tra i filari. Ingresso con calice a 12 euro.

Sabato 23 agosto, evento “Vino in Valle” con aperitivo, buffet e musica dal vivo tra i filari. Ingresso con calice a 12 euro. Il Borro Toscana – San Giustino Valdarno - Nel borgo medievale della tenuta Ferragamo, degustazioni e visite guidate in cantina per Calici di Stelle. Atmosfera elegante con vini biologici e prodotti locali

Firenze

Castello Vicchiomaggio – Greve in Chianti: 10 agosto, visita della cantina, cena nel giardino del castello con vista sui vigneti e musica dal vivo. Vini del territorio in degustazione.

10 agosto, visita della cantina, cena nel giardino del castello con vista sui vigneti e musica dal vivo. Vini del territorio in degustazione. Fattoria di Maiano – Fiesole: 10 agosto, degustazione di vini biologici dell’azienda e prodotti tipici con visita guidata e osservazione delle stelle. Evento per famiglie.

Grosseto

Fattoria Le Mortelle – Castiglione della Pescaia: 9 agosto, wine tasting sotto le stelle con prodotti del territorio, musica dal vivo e osservazioni astronomiche. Ingresso con prenotazione.

9 agosto, wine tasting sotto le stelle con prodotti del territorio, musica dal vivo e osservazioni astronomiche. Ingresso con prenotazione. Tenuta dell’Ammiraglia – Magliano in Toscana: 10 agosto, apericena e degustazione dei vini Frescobaldi. Vista spettacolare sulla Maremma, musica e telescopi per guardare il cielo.

Livorno

Azienda Agricola Sator – Pomaia, Santa Luce: 10 agosto, passeggiata tra i vigneti al tramonto, cena con prodotti locali e degustazione dei vini dell’azienda. A seguire osservazione guidata delle stelle.

10 agosto, passeggiata tra i vigneti al tramonto, cena con prodotti locali e degustazione dei vini dell’azienda. A seguire osservazione guidata delle stelle. Fattoria Terre del Marchesato – Bolgheri: 9-10 agosto, tour in cantina, degustazione vini e prodotti tipici. Possibilità di picnic al tramonto con vista sui vigneti.

Lucca

Tenuta del Buonamico – Montecarlo: 10 agosto, visita della cantina, degustazione vini con cena a buffet e intrattenimento musicale. Evento su prenotazione.

Massa-Carrara

Cantine Ramarro – Fosdinovo: 10 agosto, apericena e degustazione di vini naturali. Vista panoramica sulle Apuane e serata dedicata al cielo stellato.

Pisa

Azienda Agricola Castelvecchio – Terricciola: 10 agosto, Calici di Stelle con musica live, degustazioni e piatti tipici. Atmosfera familiare tra colline pisane.

Pistoia

Cantine Gattavecchi – Montepulciano: 9-10 agosto, visita guidata delle cantine storiche, degustazione dei vini della Val di Chiana, cena con vista e osservazione delle stelle.

Prato

Tenuta di Capezzana – Carmignano: 10 agosto, degustazione di vini e prodotti locali nel giardino storico della villa. Osservazione del cielo con telescopi.

Siena

Fattoria del Colle – Trequanda: 9-10 agosto, tour guidato, cena toscana e degustazione sotto le stelle con musica e astronomi. Evento a cura di Donatella Cinelli Colombini.

9-10 agosto, tour guidato, cena toscana e degustazione sotto le stelle con musica e astronomi. Evento a cura di Donatella Cinelli Colombini. Cantina La Lastra – Siena: 10 agosto, visita al vigneto, degustazione vini biologici e cena nel giardino della cantina. Atmosfera conviviale con osservazione del cielo.

Trentino Alto-Adige

Trento