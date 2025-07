Sigep World 2026 guarda al mercato globale: buyer, catene e Paesi ospiti al centro

Con una nuova agenda da venerdì a martedì e una strategia fortemente orientata ai mercati internazionali, Sigep World 2026 si conferma appuntamento centrale per l’intero settore del foodservice artigianale d’eccellenza. Organizzata da Italian Exhibition Group, la manifestazione tornerà a Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026, dopo un’edizione 2025 che ha registrato 1.300 brand da 33 Paesi e operatori professionali provenienti da 160 nazioni.

Sigep World tornerà a Fiera di Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026

Per il 2026, l’obiettivo è consolidare questo percorso attraverso un potenziamento del coinvolgimento di grandi catene internazionali e buyer ad alto potenziale. Tra le azioni in programma, l’organizzazione di un roadshow a Madrid, il 6 novembre, ospitato dall’Ambasciata d’Italia, per coinvolgere la business community del foodservice spagnolo. A supporto della partecipazione estera, sono stati attivati nuovi collegamenti aerei diretti con Rimini, da Monaco di Baviera e dalla Spagna.

Sigep World, l'India sarà il Paese ospite

Protagonista internazionale dell’edizione sarà l’India, che parteciperà come Guest Country. In fiera arriverà una delegazione composta da buyer, media e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di sviluppare contatti strategici lungo tutta la filiera espositiva. Una scelta che conferma l’intento di aprire un dialogo strutturato con mercati emergenti ad alta intensità demografica e consumi in crescita.

Sigpe World, gelato e catene globali: un asse strategico

Tra i progetti strategici, si rafforza il ruolo del gelato artigianale come asset di valore per l’offerta food globale. Il programma Gelato Meets Chains prevede, prima della fiera, webinar e incontri digitali riservati a buyer selezionati per approfondire il potenziale del gelato nei format moderni.

Sigep World 2026, torna anche la Gelato World Cup

In fiera, saranno previsti momenti di business matchmaking, con speed date e incontri one-to-one, mentre una guida realizzata con UIF e ACOMAG illustrerà i vantaggi economici e operativi legati all’inserimento del gelato nei menu. Il tutto sarà accompagnato dalla campagna digitale internazionale “What is Gelato?”, finalizzata a promuovere il prodotto italiano presso grandi gruppi della ristorazione, hotellerie e retail.

Sigep World, pizza: da debutto a settore strutturato

Dopo il debutto del comparto pizza nel 2025, Sigep World 2026 proporrà Pizza (R)evolution, un progetto che mira a raccontare l’integrazione tra ingredienti, tecnologie e nuovi format di consumo. L’obiettivo è posizionare la pizza all’interno di una visione evoluta e professionale del foodservice, valorizzando competenze tecniche e innovazione di processo.

Sigep World, focus su hôtellerie di alta gamma e bar del futuro

Un’altra novità dell’edizione 2026 riguarda il coinvolgimento del settore hôtellerie, in particolare delle catene alberghiere di fascia alta. Nasce così la Luxury Hotel Food Experience, un progetto dedicato all’incontro tra produttori e buyer dell’hospitality di lusso, con particolare attenzione al mondo del tableware e al ruolo della mise en place nella costruzione del valore esperienziale.

Un’altra novità dell’edizione 2026 riguarda il coinvolgimento del settore hôtellerie

In parallelo, sarà attivo l’Innovation Bar, un ambiente immersivo che esplora le nuove frontiere del coffee shop contemporaneo, attraverso specialty coffee, automazione, soluzioni robotiche e nuovi linguaggi visivi e sensoriali. Uno spazio pensato per stimolare il confronto tra tecnologie emergenti e format di consumo.

Sige Wolrd, start-up, visione strategica e premi all’innovazione

L’area Sigep Vision, insieme all’Innovation Award “Lorenzo Cagnoni”, ospiterà start-up internazionali e talk con imprenditori e operatori di rilievo. L’obiettivo è favorire l’interazione tra filiere consolidate e innovatori, rafforzando il ruolo di Sigep come piattaforma strategica per chi opera e investe nel foodservice artigianale.

Sigep World, tornano i concorsi internazionali: Gelato e Pasticceria in gara

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2026, ci sarà il ritorno della Gelato World Cup, unica competizione globale che vede impegnati i migliori maestri gelatieri, e della Juniores Pastry World Cup, rivolta alle nuove generazioni di professionisti della pasticceria. Due concorsi capaci di unire formazione, visibilità e rete professionale in un contesto internazionale.