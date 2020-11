£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ idee regalo per i wine lovers

Pubblicato il 30 novembre 2020 | 09:31

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

è alle porte e si avvicina il momento dei. Molti italiani, nonostante il periodo di difficoltà dovuto all’emergenza sanitaria e alle restrizioni imposte dal governo al fine di contrastare l’impennata dei nuovi contagi, sono alla ricerca del regalo perfetto per parenti e amici. Per offrire nuovi spunti e idee originali legate al mondo del vino, inaugureremo domani, martedì 1° dicembre, unaa cura di Paolo Porfidio, una sorta di “” che ci accompagnerà fino alla Vigilia di Natale.Il, durante i mesi del primo lockdown, ha dato vita su Italia a Tavola alla video-rubrica di successo “”, in cui ha presentato ogni settimana vini provenienti da tutta Italia, degustandoli “live” e coinvolgendo lo spettatore attraverso il racconto di curiosità e dettagli organolettici su ogni etichetta. Un modo per guardare al futuro con grinta continuando ad apprezzare le eccellenze enologiche che su tutto il territorio italiano le aziende sono in grado di produrre, esaltando le peculiarità di ogni zona.La rubrica “Ripartiamo dal vino” è proseguita sino alla fine di novembre e riprenderà il prossimo anno; nel mese di dicembre è momentaneamente sospesa per lasciare spazio a questo nuovo “calendario dell’Avvento” con le idee regalo più originali consigliate dall’esperto sommelier. Casellina dopo casellina, tutti i giorni un’idea regalo diversa per tutti i... e non solo! Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano