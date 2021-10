Il minimalismo di Ego sposa il barocco leccese

Un appartamento in un palazzo trecentesco a Lecce, decorato da cornici, fregi e bassorilievi scolpiti nella tradizionale pietra leccese, accoglie un’elegante versione orbitata della cucina Ego. Un affascinante impatto estetico e una piena funzionalità in chiave contemporanea.? Per creare un contrasto tra l’architettura, la rigorosa eleganza del barocco leccese e gli interni dell’abitazione, ha voluto dare un’immagine contemporanea e minimale a ogni stanza. Luminosi ‘scenari total white’.

Ego: la cucina di Abimis in un palazzo nobiliare di Lecce - Foto Max Zambelli

Contrasto stilistico

La cucina è il luogo che rivela il contrasto stilistico tra antico e moderno più sorprendente intenso: l’accostamento dei complementi vintage all’acciaio della cucina Ego di Abimis, ‘incorniciati’ da pareti, travi a vista del soffitto a capanna e pavimento bianchi, accentuano lo stile di tutto lo spazio.



Prodotta in acciaio Aisi 304 e realizzata su misura per rispondere alle esigenze dei proprietari, Ego si presenta in una versione a parete dal design caratterizzante, grazie alla finitura orbitata a mano, ‘calda’ e opaca, ideale per ridurre la visibilità di graffi e impronte.

Una cucina che enfatizza l'atmosfera dello spazio che l'accoglie - Foto Max Zambelli

Organizzare lo spazio



Ante raggiate a filo battente e integrate nella struttura, cerniere cardine invisibili, maniglie ergonomiche in finitura ottone, zoccolo rientrato per accedere comodamente all’intera profondità dello spazio di lavoro, zona cottura e lavaggio che convivono sul medesimo piano privo di fughe - progettato per assicurare igiene e praticità - sono i dettagli che trasformano questa cucina domestica in un ‘elemento’ altamente performante e affascinante dal punto di vista estetico. Materiali, tecnologia smart - come i cassetti refrigerati - e design fanno di Ego una cucina capace di organizzare lo spazio funzionalmente (ed ergonomicamente) e di evocare un nuovo minimalismo, enfatizzando l’atmosfera dello spazio che la accoglie.

Per informazioni: www.abimis.com