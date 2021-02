Gold Plast a misura di finger food. Nuova linea dedicata al catering

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 18:41

Alcuni esempi della gamma Finger Food Tech

Le caratteristiche della nuova linea

a sempre attenta alle esigenze del mondo del catering e della ristorazione,è al fianco degli operatori del settorecon un prodotto innovativo per gestire al meglio catering e. Si tratta della linea: robusti, durevoli, leggeri e maneggevoli, adatti ad essere riutilizzati e lavati fino a 500 cicli di lavaggio in lavastoviglie prima di essere destinati al riciclo.Realizzati in, materiale plastico trasparente dotato di buona resistenza ai solventi e di buone proprietà meccaniche, i prodotti della linea Finge Food di Gold Plast sonoe impilabili garantendo quindi maggioreper gli operatori e l’assoluta sicurezza per i consumatori, specialmente quando il servizio si svolge a bordo piscina, presso location balneari o in presenza di bambini. In particolare, i prodotti della gamma Finger Food Tech composta da piattini, coppette e ciotoline, rappresentano la migliore presentazaione per preparazioni sia dolci che salate.Di sicuro impatto estetico e di estrema praticità, la gamma Gold Plast rappresenta una soluzione perfetta per catering professionali di alto livello, da organizzare in occasione dipresso centri congressi e location esclusive. Grazie a una linea contemporanea e flessibile che soddisfa pienamente una modalità di offrire momentiin modo professionale e sempre nuovo, oltre che capace di interpretare presentazioni internazionali ed etniche con grandeProgettata con ildi chef qualificati, infine, la linea Finger Food di Gold Plast preserva il 100% delle proprietà di degustazione degli alimenti ed è del tutto