Passepartout, sviluppi tecnologici per prenotazioni e pagamenti in hotel e ristoranti

Viaggia su due binari paralleli, nel segno del cloud, lo sviluppo delle soluzioni per i settori Horeca e retail di Passepartout. Alla meta di questo percorso, troviamo la nuova piattaforma online di analisi dati condivisa da tutti i gestionali per hotel, negozi e ristoranti. Il progetto di una shared cloud analytics solution ha l’obiettivo di rendere accessibile a una platea sempre più ampia, la possibilità di organizzare e interpretare i dati raccolti dai gestionali Passepartout, attraverso un servizio online raggiungibile da qualsiasi piattaforma e pronto all’uso, senza setup iniziale. La nuova data analytics dei gestionali Welcome, Menu e Retail è disponibile anche in versione Pro con la possibilità aggiuntiva di personalizzare le dashboard e creare nuovi grafici attraverso l’editor web. La piattaforma sarà presto disponibile anche per l’Erp Passepartout, Mexal.

Tecnologia sempre più accessibile

La nuova tecnologia

Proprio il cloud è al centro anche dell’altro progetto di ottimizzazione delle soluzioni per negozi e ristoranti, Retail e Menu che debuttano in versione Smart Cloud. In questa configurazione ibrida, la componente installata localmente si sincronizza in automatico con una controparte gemella presente in server farm Passepartout, garantendo il funzionamento del gestionale senza connettività, con tutti i vantaggi del cloud in termini di backup, ripristino in caso di guasti e analisi dati raccolti dall’installazione on premise. Quest’ultima funzionalità facilita anche la raccolta dati centralizzata in presenza di installazioni multiple, come quelle delle catene e dei franchising. Su questa tecnologia verranno presto migrati altri servizi a partire dall’app di prenotazione online Menu MySelf, con il vantaggio di servire i contenuti in cloud e non in locale e di non perdere gli ordini in caso di server locale non raggiungibile.

Le app Menu MySelf e Menu Point, per le prenotazioni da smartphone e totem multimediale, sono state oggetto di una profonda revisione della user experience, necessaria ad aggiornare le funzionalità e l’aspetto grafico, per portarle ai livelli dei principali player nel settore del food delivery, composto in larga parte da grandi giganti multinazionali. L’operatività utente, completamente ristudiata, è ora più semplice e immediata, anche grazie alle moderne tecnologie web utilizzate per lo sviluppo della soluzione.

Novità su pagamenti e prenotazioni

Grandi traguardi per le soluzioni gestionali della divisione Horeca e retail Passepartout arrivano anche sul fronte dei dati processati e del transato a livello economico. Le prenotazioni alberghiere passate dal channel manager di Welcome sono aumentate del 169% nei tre mesi estivi del 2021 rispetto all’anno precedente mentre nello stesso periodo, le prenotazioni gestite dal booking engine sono cresciute del 130%. Aumento stratosferico del 180%, anche per il valore dei preventivi transitato dal CRM alberghiero, considerando che a giugno dello scorso anno era già iniziata una graduale ripresa delle attività ricettive e, per il valore delle prenotazioni confermate che crescono di oltre tre volte rispetto al 2020. Un chiaro segnale dall’apprezzamento in termini di pubblico, del profondo restyling subito dai tre strumenti accessori a Welcome a partire dal 2019. Boom confermato anche dalle transazioni processate con carta di credito attraverso il nuovo modulo 3D Secure (in crescita di otto volte rispetto al valore del 2020), rilasciato lo scorso anno per aiutare gli hotel ad adeguarsi alla più recente normativa europea sui pagamenti elettronici.