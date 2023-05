Nasce l'Accademia di Rcr Cristalleria Italiana

Rcr Cristalleria Italiana di Colle Val d’Elsa (Si) ha dato vita all’Accademia Rcr, un progetto innovativo che ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i dipendenti in un percorso formativo all’avanguardia. Tutti i reparti aziendali saranno coinvolti e tutto il team Rcr avrà un’occasione unica per formarsi, confrontarsi e accrescere le proprie competenze aziendali.

Ogni prodotto Rcr è sottoposto a sette controlli di qualità

La qualità il primo tema da approfondire

Il 25 maggio il primo corso, della durata annuale, affronta il tema Qualità. Un valore da intendersi come sinonimo di bellezza, Made in Italy, e non a caso si accosta con affidabilità, sostenibilità e sicurezza. Tutti hanno il dovere di dare il proprio contributo per il raggiungimento di questo importantissimo risultato che pone i controlli Rcr tra i più rigorosi del mercato. Ogni prodotto è sottoposto a sette controlli di qualità sia tecnologici che umani prima di essere inserito nella propria scatola. Non a caso la qualità dei prodotti Rcr è famosa e apprezzata in tutto il mondo e ha reso l’azienda leader mondiale nel settore dell’arredo tavola in vetro. Il concetto di qualità è dinamico, pertanto occorre migliorarsi costantemente e aggiornare la propria visione.

Entrare nel dettaglio dei processi aziendali

«Attraverso l’Accademia tutti i dipendenti Rcr avranno la possibilità di entrare nel dettaglio del processo produttivo, dei passaggi qualitativi che caratterizzano i nostri prodotti, tramite lezioni sia teoriche che pratiche tenute dal direttore tecnico - ha dichiarato l’amministratore delegato Roberto Pierucci - Diffondere la cultura della qualità significa condividere uno stile virtuoso e creare un ponte verso il futuro».

I corsi dell’Accademia arriveranno fino a quattro, focalizzati su diversi argomenti aziendali e suddivisi in più anni, permettendo di ottenere crediti formativi aziendali.

