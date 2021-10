Sono tra gli oggetti più comuni e hanno un potenziale commerciale direttamente proporzionale al loro uso: i bicchieri personalizzati rappresentano da sempre una delle espressioni più alte di comunicazione promozionale. In loro si sintetizzano alla perfezione utilità e sostenibilità, visibilità e longevità. I bicchieri personalizzati appartengono a un mondo fatto di materiali compositi e proposte innovative, di brand storici e tecniche di stampa moderne. Un universo tutto da scoprire su stampasi.it, il cui catalogo di bicchieri personalizzati valorizza le loro potenzialità pubblicitarie offrendo soluzioni differenti in rapporto alle singole esigenze.

Tutta la forza promozionale dei bicchieri personalizzati

Quali sono le qualità fondamentali che identificano un gadget personalizzato affidabile? In primis, l’utilità e quindi l’essere sfruttato da un numero elevato di persone: i bicchieri personalizzati sono eccellenti da questo punto di vista. Poi c’è la durata, e dunque la visibilità prolungata nel tempo del logo o della scritta stampata: elementi esaltati dai bicchieri personalizzati realizzati in materiali leggeri ma robusti e resistenti. Per proseguire, c’è la coerenza con il “core business” del marchio da diffondere: i bicchieri personalizzati sono perfetti per attività di ristorazione, negozi di casalinghi, supermercati ed enoteche. E ancora, la capacità di stupire: malgrado siano oggetti comuni, i bicchieri personalizzati possono aprire prospettive inattese nei modelli e nei colori che li rendono esteticamente sorprendenti e accattivanti. Infine l’economicità: sono gadget a basso costo, dall’ottimo rapporto tra l’investimento finanziario e la resa in termini pubblicitari.

La ricerca dei materiali contemporanei

I bicchieri personalizzati stanno mutando in ragione dell’evoluzione delle tecniche di produzione e dei materiali individuati per realizzarli. Sono dunque un terreno fertile di ricerca per soluzioni innovative e funzionali. Su stampasi.it si possono avere bicchieri personalizzati in polipropilene (a uno o due strati), un polimero che incarna la nuova frontiera della plastica flessibile e riutilizzabile. Il vetro è protagonista anche nella sua versione “borosilicata” che si sposa bene con il tappo in bambù, per un prodotto che garantisce l’isolamento termico della mano; oppure in abbinamento con la cannuccia in Tritan, un copoliestere di nuova generazione BPA Free (ovvero privo di bisfenolo). La contemporaneità viene valorizzata anche da legni “nobili” come il bambù, dall’acciaio Inox robusto e sicuro e dall’alluminio con finitura rame.

Alla scoperta dei bicchieri personalizzati, le migliori proposte

I bicchieri personalizzati presenti sul catalogo di Stampasì rispondono a tutte le esigenze e le richieste. Ci sono bicchieri da viaggio pieghevoli con tappo in polipropilene e manico, su cui il logo ha un’esposizione frontale, o quelli antibatterici con coperchio e moschettone argentato per un trasporto più agevole. I bicchieri personalizzati possono anche comporre un set divertente, corredato di matite e pagine da colorare, per un’idea regalo molto apprezzata. Si possono trovare, inoltre, modelli “antigoccia” con chiusura ermetica, così come bicchieri personalizzati termici traslucidi a doppia parete con cannuccia flessibile in silicone: per loro è prevista una stampa a tondo che conferisce un profilo ideale per campagne di marketing ambiziose. I marchi di origine sono tra i più conosciuti (da Roly a Bullet, da Americano a Brink Drink Ware) e le tecniche di stampa sono adatte al prodotto trattato, com’è il caso dei bicchieri in alluminio perfetti per la tampografia sino a 4 colori e per l’incisione laser o dei bicchieri in bambù e acciaio “linea eco”, ideali per una stampa digitale avvolgente. La capacità dei bicchieri personalizzati, infine, soddisfa ogni necessità e va dai 220 ml ai 550 ml.

Il nuovo corso dei bicchieri personalizzati ecosostenibili

Lo stile di vita contemporaneo è sempre più attento alla sostenibilità ambientale e dunque anche le abitudini d’acquisto sono indirizzate maggiormente verso articoli “green”. Nel caso dei bicchieri personalizzati ci sono parecchie “opzioni” che rispondono a queste tendenze. Parliamo ad esempio dei bicchieri in carta compostabile 100% biodegradabile e di quelli dal profilo “americano” realizzati in materiale simile al vetro che possono essere lavati in lavastoviglie o messi nel forno a microonde. Il “new deal” dei bicchieri ecologici è celebrato poi dai modelli in PLA (acido poliattico), costituito da piante fermentate e quindi senza elementi tossici e carboni.

I gadget cucina, una scelta pubblicitaria vincente

I bicchieri personalizzati fanno parte di una categoria più ampia, quella dei gadget cucina che contempla una scelta ampia e variegata di accessori e articoli. Dagli apribottiglie agli spremiagrumi, dai contenitori ai set di posate anche in legno, dai sacchetti alimentari ai taglieri sono innumerevoli le opportunità di personalizzazione per omaggi graditi ed efficaci. La cucina è uno degli ambienti più frequentati nella giornata e quindi abbinare il proprio nome a prodotti a essa collegati è un’idea di marketing molto intelligente e produttiva. In più la personalizzazione avviene con tecniche come serigrafia, stampa digitale, tampografia, incisione laser e ricamo, tutte capaci di dare la massima visibilità al logo disegnato o di rendere nitidi e puliti i contorni di scritte e immagini.

Stampasì e il mondo dell’e-commerce personalizzato

Un’azienda moderna e innovativa che si giova di un solido “know how” e si basa su un’esperienza maturata in tanti anni di attività nel settore. Stampasì è una realtà in costante ascesa nel panorama dell’e-commerce legato ai gadget e ai capi di abbigliamento personalizzati. Si è sviluppata guardando sempre avanti e puntando forte sull’evoluzione tecnologica e professionale: per questo è diventata un sito di riferimento per la stampa online. Il catalogo ha una vasta gamma di prodotti da personalizzare grazie alle tecniche di stampa più adatte ai materiali, alle forme e alla funzione dei gadget. La bontà degli articoli disponibili è garantita dai marchi importanti che li producono e il rapporto qualità/prezzo è decisamente favorevole.