Dehors di nuova generazione: i plus della pergola Med Varia

diventa sempre più un elemento diper un pubblico esercizio. E in questo periodo l'offerta si sta evolvendo. Unoin cui proporre un, con ogni comfort a disposizione. Questi i punti di forza della nuovaproposta da, top di gamma tra led’avanguardia progettate e commercializzate dall’azienda di Saccologno (Pd).Med Varia è una strutturache abbina a una gradevole estetica una serie di eccellenze tecnologiche . Tra queste, da citare l’innovativa, in grado di ruotare da 0 a 120° grazie al sistema brevettato Twist Motion, il moto delle lame in alluminio, su due perni laterali, che consente l’apertura o la chiusura della copertura, garantendo lae della luce diretta, nonché la. Il risultato è unsempre piacevoleDa segnalare anche leSide Seal, che assicura l’delle lame poggianti su una guarnizione lungo il bordo interno e permette un totale isolamento dall’ambiente esterno, il sistema di nebulizzazione di vapore Misting System che, integrato nel perimetro della struttura, crea, tramite ugelli nebulizzatori, una nebbia finissima in grado di evaporareO ancora, è in virtù del brevetto Inner Guide che è possibile integrare nella struttura non soloper un utilizzo della pergola anche nei mesi più freschi o in caso di forte vento, ma ancheper evitare l’effetto serra nei mesi più caldi. Grazie poi alla tecnologia Snow Melt System, vale a dire un mirato sistema di riscaldamento della superficie delle lame in grado disulla copertura, è possibile godersi la pergola anche durante le nevicate invernali.Gibus ha impreziosito Med Varia con una serie di comfort, come il sistema di icon luce bianca o colorata per vivere la pergola anche di sera o iutili a vivere gli spazi esterni anche nei periodi meno caldi. I sistemi sono gestibili con un, ma anche dautilizzando l’app per il controllo domotico. Di rilievo anche l’azionabile direttamente dal player musicale di preferenza (Spotify, Apple Music…) tramitee la presenza di unche permette di ricaricare i device anche en plein air, sotto la pergola.Med Varia è proposta in versione. Da quest’anno è realizzabile inancor più ampie, potendo raggiungere i 5 metri in larghezza e i 7,40 metri in sporgenza nel modello a sei gambe.La struttura è stata progettata per essere più cheed è disponibile in moltepliciPer informazioni: www.gibus.com