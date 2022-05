Il design hotel Gfell sceglie Lusini per un nuovo concetto di ospitalità

Sulla montagna di Fiè allo Sciliar (Bz) è nato l’Hotel Gfell: da un antico fienile è stata ricavata una nuova e moderna struttura che si inserisce all’interno del tradizionale contesto altoatesino senza alterarne gli equilibri. Secondo Andreas Mair, titolare dell’hotel, «quando si realizza un progetto del genere, è di fondamentale importanza trovare un partner affidabile non solo per quanto riguarda la struttura, che non deve essere stravolta, ma anche per tutto ciò che riguarda la mise en place, i complementi d’arredo e le attrezzature. Nei prodotti Lusini abbiamo trovato sia l’eleganza dello stile classico che prodotti di design che si integrano alla perfezione nei nostri ambienti che coniugano tradizione e modernità».

Skyline per la prima colazione

All’interno della sala lounge, che è anche la sala per la ricca colazione, sorgeva il vecchio fienile che è stato completamente recuperato. All’interno di questi spazi gli ospiti posso gustare la colazione nei tavoli all’interno o sulla terrazza. Per quest’area adibita alla prima colazione è stato scelto l’elegante servizio in porcellana bone china della collezione “Skyline” che impreziosisce le ricche colazioni dolci e salate a base di nutrienti centrifughe, yogurt alpino, frutta fresca, uova, salumi, dolci fatti in casa e gli immancabili prodotti tipici.

Arona e Premiora, eleganza per il ristorante

Sempre restando nell’ambito food, ritroviamo le eccellenze del territorio altoatesino, proposte con maestria dagli chef dell’Hotel Gfell anche nel ristorante di famiglia posto nelle immediate vicinanze. In questo caso la scelta per la mise en place è ricaduta sul servizio di piatti in porcellana della collezione “Arona”. Una collezione di porcellane dalle linee organiche ispirata dai colori e dai materiali della natura con finitura a smalto opaco con effetto pietra naturale che ne esalta le sensazioni materiche al tatto. Completano la dotazione della mise en place il servizio di piatti “Premiora” in elegante porcellana premium di alta qualità e proprietà antigraffio ed il servizio di bicchieri Château in vetro cristallino soffiato.

Lusini coniuga design e praticità

Lusini progetta e realizza prodotti e attrezzature per il mondo dell’hotellerie e dell’ospitalità che coniugano design e praticità. Una filosofia che ritroviamo anche all’interno degli spazi dell’Hotel Gfell, che valorizzano l’estetica e il design con una vera e propria galleria d’arte: ad ogni piano vengono infatti presentate mostre temporanee di artisti che indagano il mondo della natura. Negli ultimi anni Lusini, oltre che al mercato nazionale, pone grande attenzione anche al naturale bacino di utenza locale che è rappresentato da Alto Adige, Trentino, Veneto e Lombardia. Con l’apertura dello Showroom, lo scorso 14 febbraio è stato dato un ulteriore impulso all’attività sul territorio con la possibilità per i clienti di poter toccare con mano e vedere i prodotti dal vivo coadiuvato da un servizio di consulenza e di progettazione mirato alle esigenze dei clienti.

Lusini

via del Macello 57/A - 39100 Bolzano

Tel 0471 1775260

www.lusini.com