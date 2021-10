Dispenser “Jam in Jar”, la rivoluzione in vetro

Jam in Jar è l’innovativo dispenser di Menz&Gasser. L’uso del vaso in vetro ha permesso a Menz&Gasser di centrare gli obiettivi che si era posta ad inizio progetto: valorizzare la confettura sul banco della colazione, eliminare il packaging non necessario e garantire la salubrità del prodotto.

Jam in Jar

Il design - vincitore del Red Dot Award for Product Design 2020 - è stato sviluppato tenendo a mente i valori che Menz&Gasser rappresenta: serietà, trasparenza, solidità ed estrema attenzione alla qualità del prodotto. Le dimensioni sono compatte per sfruttare al meglio gli spazi. Il design sviluppato in Italia è minimalista e funzionale, per adattarsi agli ambienti più diversi. La cura dei dettagli, lo studio dell’ergonomia e i materiali impiegati trasmettono un’elevata sensazione di qualità. La struttura in acciaio e il ridotto numero di componenti garantiscono stabilità, facilità d’uso e durata nel tempo.

Ciò che però caratterizza maggiormente questo dispenser è la facilità di utilizzo e manutenzione. Il cambio del vaso richiede quattro semplici manovre, non necessita di strumenti e può essere effettuato direttamente sul banco della colazione. Il lavaggio della pompa è rapido e veloce: a mano in acqua corrente o in lavastoviglie. Per la pulizia della struttura sono infine sufficienti un panno e un detergente spray.

Jam in Jar con confetture di frutti di bosco e albicocca

La gamma di prodotti sviluppata ad hoc per Jam in Jar prevede il miele di fiori, le creme di nocciola e di pistacchio e sei diversi gusti di marmellata e confettura al 50% di frutta, che - per incontrare le esigenze di una clientela sempre più internazionale e multietnica - è stata certificata kosher, halal e vegana/vegetariana.

Per informazioni: www.menz-gasser.it