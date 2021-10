Eleganza, funzionalità, innovazione: le parole chiave del Gruppo Arc

Sono molteplici le novità dell’universo hospitality che Arc porterà a FieraMilano in occasione di Host, dal 22 al 26 ottobre: una fra tutte un nuovo concetto nel segmento food delivery. Recentemente nel settore Food-to-go c’è sempre più la tendenza all’utilizzo di prodotti green, quindi riciclabili e riutilizzabili, e Arc che da sempre percorre la strada dell’ecosostenibilità lavora costantemente in questa direzione, fornendo articoli in vetro, leggeri, resistenti e soprattutto riciclabili. Per il futuro dell’ospitalità sono state implementate soluzioni innovative nei materiali per migliorare la resa degli articoli e la praticità di utilizzo senza trascurare un design di livello.

So Urban by Arcoroc è la nuova collezione di recipienti appositamente studiata per la vendita da asporto e la consegna. Oltre ad essere in vetro, un materiale sano che garantisce le qualità organolettiche e la sicurezza sanitaria degli alimenti, questi recipienti offrono innumerevoli vantaggi: sono infatti trasparenti per la perfetta presentazione dei cibi, impilabili, leggeri, ermetici, idonei al microonde ed estremamente resistenti (fino a 5 volte in più rispetto ad articoli in vetro non temperato).

So Urban

Un’altra importante novità di Host riguarda il segmento Barware: la tendenza di questo periodo vuole tumbler e bicchieri in stile vintage. In linea con questo trend, Arcoroc propone la collezione Broadway: forme dallo stile retrò riviste in chiave moderna con nuovi colori. Con i loro tagli sofisticati questi bicchieri riproducono fedelmente gli elementi distintivi delle collezioni scintillanti che rendevano particolarmente raffinate le tavole dei ruggenti anni ‘30. Le modanature moltiplicano gli effetti visivi dei continui giochi di luce e i curiosi rilievi aggiungono il piacere tattile a questi bicchieri.

Broadway

Per quanto riguarda il comparto Wine tasting si va verso nuove forme che esulano dall’ordinario, che rispettino sempre gli alti standard qualitativi e che garantiscano una degustazione impeccabile. Per l’occasione Chef&Sommelier presenta Exaltation, una nuova forma elegante e allungata a metà strada tra il flûte e il calice, ideale per champagne e vini frizzanti ma perfetta anche per cocktail e dessert. Grazie all’innovativo trattamento per l’effervescenza, Exaltation valorizza gli aromi più delicati dei vini frizzanti. Non solo gusto e olfatto, la trasparenza e la brillantezza del vetro consentono un’esperienza di degustazione multisensoriale.

Exaltation

Infine, nel segmento Ristorazione collettiva c’è una richiesta di materiali sempre più leggeri e performanti. Nova-Aquitania è l’innovativa collezione del brand Arcoroc in cui ogni pezzo si distingue per la sua finezza e per l’eccezionale leggerezza. L’obiettivo? Limitare i rischi di disturbi muscoloscheletrici del personale che si occupa del servizio. Nova-Aquitania si distingue anche per la dimensione originale dei piatti: la loro grandezza è pensata per limitare gli sprechi. Inoltre, questa collezione ha un’eccezionale resistenza agli urti, alle variazioni di temperatura e ai lavaggi intensivi.

Giovanni Schiraldi

«Siamo molto felici che quest’anno Host si terrà in presenza - commenta Giovanni Schiraldi, direttore canale Food service Sud-Est Europa del Gruppo Arc - questa modalità offre la possibilità di incontrare clienti, operatori di settore da tutto il mondo, tutti in uno spazio limitato. E tale aspetto, soprattutto in questo momento in cui viaggiare non è più agevole come prima, è sicuramente un grande vantaggio. Host in presenza facilita l’incontro tra domanda e offerta, arricchisce la conoscenza del mercato, oltre a fornire spunti interessanti per nuove idee e prodotti».

Per informazioni: www.arc-intl.com