Fasa Pentole, nuova sede e sempre più attenzione alla logistica

Per una nuova organizzazione, in un mercato che cambia, Fasa Pentole, tra le aziende leader nella produzione di pentole per la ristorazione professionale, si sposta dalla storica sede di via Madonna 20 nella struttura di via Vaglietta 20/22, sempre a Lallio (Bg). Fasa Pentole ha deciso di mettere a disposizione dell’organizzazione aziendale una nuova struttura con lo scopo di massimizzare l’efficienza e l’efficacia del lavoro attraverso soluzioni ottimali nella gestione degli spazi. Il desiderio era poter disporre di un magazzino moderno per una sicura gestione delle attività di logistica e un approccio sistemico nella processazione delle merci da tenere a scorta, nella corretta gestione degli spazi di stoccaggio.

Nuova sede Fasa

Il polo logistico di Fasa Pentole rappresenta uno degli ultimi grandi investimenti del Gruppo Agnelli, situato in un’area altamente strategica in concomitanza con lo snodo autostradale in prossimità del casello di Dalmine sulla autostrada Milano-Venezia.

Da 60 anni un marchio sinonimo di qualità

L’azienda Fasa Pentole nasce negli anni ‘60 come piccola azienda artigiana per la fabbricazione di pentole in alluminio per grandi cucine e negli anni immediatamente successivi sviluppa e mette a punto l’assortimento nell’intento di coprire ogni esigenza del mercato. Oggi Fasa è una delle aziende leader in Italia, ma anche all’estero, nella produzione di pentole per la ristorazione professionale che fa parte delle aziende del Gruppo Agnelli Since 1907, della stessa famiglia di Bergamo che produce pentole professionali dal 1907 con il marchio Pentole Agnelli.

Padelle Fasa

Le fasi di lavorazione del prodotto Fasa Pentole vengono seguite fin dalla scelta delle materie prime, attraverso il controllo dell’intera filiera produttiva, dedicando la massima attenzione alla qualità finale. Fasa Pentole collabora con le principali organizzazioni di settore nel mondo della ristorazione professionale, sia in Italia che all’estero, e questo lo rende uno dei brand tra i più apprezzati e usati dai professionisti della cucina. L’azienda difende i valori della cucina e della tipicità cercando di coniugare il progresso e la tecnologia con il rispetto della tradizione gastronomica italiana ed internazionale.

Fasa Pentole è stata una delle prime aziende del settore ad adottare un Sistema di gestione per la qualità in accordo ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, per la quale è stata certificata. Aderisce inoltre al programma europeo Affg (Aluminium for future generation) e CentroAl Alluminio in Cucina, il consorzio dei produttori di pentole professionali. Tutti gli articoli di Fasa Pentole sono garantiti per alimenti e sono rispondenti alle vigenti disposizioni di legge italiane ed europee, come il Reg. 1935/2004 e 2023/2006, in particolare al D.L. n. 155/97 in attuazione delle direttive CEE 99/43 e 96/3 Haccp.

Il commento di Biagio Castellano, responsabile Fasa Pentole

«Quella che inizia in questa nuova sede è una nuova avventura, con nuovi stimoli, pur mantenendo il Dna di eccellenza nella produzione di pentole professionali che ha sempre contraddistinto Fasa Pentole. Un’azienda che orgogliosamente alla fine degli anni ‘80 è entrata a far parte della famiglia Agnelli di Bergamo che scelse di non farla fallire, assumendo, oltre al sottoscritto, anche tutte le maestranze. Mi resi conto fin da subito che ero approdato in un luogo dove professionalità, tecnologia, passione per il mondo delle pentole e profumo di Made in Italy si sposano dando vita a un’azienda che per certi aspetti assume un valore culturale».

Magazzino

«Perché se Agnelli Since 1907 - che racchiude in sé tutte le realtà produttive e commerciali del settore Horeca della famiglia Agnelli - è sinonimo di eccellenza, ciò è sempre stato reso possibile dal perfetto connubio tra rispetto e conoscenza della tradizione e la capacità di guardare oltre l’orizzonte del presente. Per mettere a disposizione del cliente le migliori attrezzature del settore, facendo cultura sull’argomento e dedicando denaro, spazio e tempo alle iniziative rivolte alla formazione».

«Sono dunque in una “nuova casa” insieme ai miei colleghi di Fasa Pentole, con cui condivido da tempo quella concezione di impresa che ho scoperto da quando lavoro con Baldassare e Angelo Agnelli: qualità, rispetto delle persone e ampia visione del mercato».

Fasa Pentole

via Vaglietta 20/22 - 24040 Lallio (Bg)

Tel 035 4545911

www.fasapentole.com