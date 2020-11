Il futuro è... adesso In tavola la eco-collection “No.W!”

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 08:11

Ivan Pierinelli

a alle spalle una storia ultrasecolare, ben 252 anni. Fondata nel 1768,è una delle più antiche aziende di porcellana in Europa. Un albero genealogico che vanta prodotti esclusivi, che riflettono gli alti standard tecnici ed estetici raggiunti dall’azienda. Materiali, colori, innovazione e ricerca costante sono alla base di tutte le creazioni realizzate a mano dagli artigiani di talento che animano lo stabilimento di Saint-Uze, nel cuore della Drôme, in Francia. Precisione, meticolosità, tradizione, ma anche spirito audace, che sa guardare oltre.Come nel caso della collezione “ Caractère ”, che si manifesta già dal nome. Realizzata per celebrare il 250° anniversario dell’azienda transalpina (a conduzione familiare), questa linea dona “carattere” alla tavola al primo colpo d’occhio. Presenta un design fatto di linee pulite, forme minimali, guizzi di creatività mai invadenti affidati a tratti “grezzi”, a colori non usuali e a dettagli incisivi. E poi un ulteriore salto di qualità grazie a imperfezioni volute e a cromatismi singolari.Questo è lo stile contemporaneo, libero, di Revol. Una carica creativa e uno spirito che si confermano nella più recente interpretazione della tavola rappresentata dalla linea “”. Una collezione che a monte riporta un pensiero profondo e di estrema attualità. Una collezione che è un messaggio rivoluzionario, una virata, un cambiamento anche nella cultura della mise en place. No.W! è una eco-collection, una gamma fatta a mano, semplice, sottile e durevole, ma anche una delle più robuste e funzionali per chef professionisti. Uno strumento che è un messaggio e non può mancare nella ristorazione responsabile ed ecologica, dove trova un posto speciale in cucina e sulla tavola.Per contribuire alla conservazione delle risorse del pianeta, infatti, Revol ricicla i propri effluenti di produzione al fine di ridurre notevolmente l’acqua e le materie prime minerali necessarie per realizzare la sua porcellana. L’obiettivo (raggiunto) è stato quello di essere la prima realtà a offrire al settore alberghiero e alla ristorazione prodotti “eco-progettati” realizzati con paste ceramiche e smalti riciclati. Revol sta correndo nella sostenibilità.«Con il suo processo di riciclo, da cui nasce No.W!, Revol purifica l’acqua per restituirla alla natura e recuperare la materia minerale in sospensione, dalla pasta e dagli smalti, per fare una nuova pasta ceramica con le stesse proprietà tecniche delle altre», spiega, responsabile vendite di Ros. «Una posizione pionieristica nel mondo della ceramica innovativa. Il riciclo è il risultato di un rivoluzionario modo di trattare i rifiuti industriali. Questa nuova tecnologia è stata brevettata».Revol, con la sua nuova collezione dal design ecologico No.W!, invita a partecipare al formidabile slancio collettivo che soffia in tutto il mondo. “Ora!” (o mai più) è una sfida perché si uniscano le forze nella creazione di economie sostenibili per il bene del pianeta. Anche in cucina, anche a tavola.Per informazioni: www.ros.bergamo.it