Gibus chiude il 2020 con una crescita dei ricavi del 10%

Gibus incrementa il suo fatturato nel 2020 nel settore outdoor design

Il settore si è ripreso rapidamente, anche sul mercato nazionale, dopo il lockdown primaverile

Gibus continuerà ad investire in ricerca e sviluppo, con nuovi progetti che saranno presentati a inizio 2022

el 2020,ha messo a segno il miglior anno di sempre. L'azienda, player di riferimento nel settoredi alta gamma, ha infatti realizzato ricavi consolidati pari a 45,1 milioni di euro (al 31 dicembre 2020), registrando undel 10,2% rispetto all’anno precedente. Ai fini dell’importante risultato, si è rivelata trainante ladel segmentohigh end che è valsa 19,6 milioni di euro (+20,6% rispetto al 2019) rappresentando il 45% del totale: più approfonditamente, la(zip screen), di cui è stata protagonista la famiglia di prodotti Click Zip, ha generato il 14% dei ricavi, mentre la Linea Lusso High Tech (pergole bioclimatiche), favorita anche dall’estensione dimensionale di tutti i modelli in catalogo concretizzata nel 2020, ha rappresentato il 31% del totale.Come accade ormai da svariati anni, anche nel 2020 si è rivelato inoltre cruciale il ruolo del network dei Gibus Atelier, rivenditori autorizzati di soluzioni dell’azienda e fulcro di un modello diche si delinea come un unicum nel panorama competitivo europeo: i ricavi generati dalla rete sono stati infatti pari a 34,8 milioni di euro (+13,9% rispetto al 2019), trainando la crescita complessiva sia in Italia (+14,9%) che all’Estero (+9,1%).«La crescita dei ricavi del 2020 – ha commentato, presidente e amministratore delegato di Gibus – è un risultato eccezionale, specialmente in considerazione del contesto in cui si è realizzata, influenzato dallae dalla chiusura degli impianti produttivi durante ilprimaverile. Un incremento a doppia cifra in un anno complesso come il 2020 dimostra ladelle fondamenta su cui poggia il progetto industriale di Gibus e la reattività del settore outdoor nel riprendersi da un lockdown che aveva bloccato la partenza della stagione».«Nonostante la crisi abbia colpito fortemente il settore dell’ospitalità e della ristorazione , dove si è registrato un inevitabile calo di vendite - ha approfondito il presidente e ad dell'azienda - esso è stato ampiamente compensato dalle vendite destinate al: paradossalmente, il maggior tempo passato presso le proprie abitazioni ha portato molti consumatori a rivalutare l’importanza di investire sul rinnovamento di questi spazi, con un focus particolare per, dove si collocano i prodotti Gibus. È significativo come questo risultato sia stato sostenuto in modo equilibrato sia sul, dove confermiamo la nostra leadership con una crescita del +11,2%, sia sui mercati esteri, dove abbiamo incrementato le vendite del +8,0%. Il risultato raggiunto all’estero è ancor più rilevante se consideriamo che per la quasi totalità dell’anno gliarea manager aziendali non hanno potuto viaggiare per recarsi presso la clientela, ma hanno saputo ampiamente compensare questa mancanza attraverso i mezzi di».Tesa ogni giorno a ridefinirsi, puntando sempre all’eccellenza – per Gibus un concetto in continua evoluzione – l’azienda è oggi pronta ad affrontare il 2021 facendo leva sui suoi asset più consolidati, primo fra tutti l’di prodotto.«Continueremo a investire in, driver imprescindibile alla base dell’ascesa della nostra azienda e al quale, anche in futuro, riserveremo la massima attenzione – conclude Gianfranco Bellin - Grazie a un team dedicato, volto costantemente a progettare soluzioni all’avanguardia per rispondere alle esigenze estetiche e funzionali delle persone di tutto il mondo, riusciremo nell’anno in corso a introdurre numerosi. Non solo: sono già in fase di sviluppo alcune avanzate soluzioni che presenteremo a inizio 2022».Per informazioni: www.gibus.com