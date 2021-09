HTBoard, contenitori versatili amici dell’ambiente

Il futuro del packaging viaggia sempre di più nel segno della sostenibilità. Lo sa bene Chs Group, azienda specializzata nella distribuzione di articoli per la ristorazione professionale con più di 20 anni di esperienza alle spalle. Il rispetto dell’ambiente è una delle prerogative del gruppo, specializzato nella progettazione, nello sviluppo e nella distribuzione di food packaging ecosostenibile.

Le vaschette e i food box, il cui utilizzo è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi, in linea con l’aumento di asporto e delivery, rispondono alle esigenze di ristoratori e consumatori, sempre più sensibili e attenti alla funzionalità e all’etica degli articoli. HTBoard è un prodotto versatile, ideale per contenere, trasportare e rigenerare tutti i tipi di preparazione, dal sushi alla cucina mediterranea, con numerose soluzioni biodegradabili e compostabili. HTBoard è inoltre un prodotto completamente personalizzabile nella grafica, tanto che i clienti possono inserire e stampare il loro logo grazie al supporto degli uffici di Chs Group.

Praticità, funzionalità, sicurezza: tanti i vantaggi di HTBoard

I prodotti distribuiti dall’azienda vantano numerose caratteristiche innovative, dal 100% di carta non accoppiata, alla certificazione Fsc, grazie a materiali riciclati o vegetali. I contenitori sono riciclabili nella carta (PAP20), compostabili, personalizzabile con inchiostri a base d’acqua e foodsafe, idonei e performanti in termini di resistenza al calore nel forno tradizionale (fino a 60 minuti a 220°C senza coperchi) e microonde (fino a 15 minuti a 900W).

HTBoard risulta anche essere un ottimo isolante termico perché mantiene la temperatura fino a 5 volte più a lungo rispetto ad un imballo in cartone teso tradizionale e il suo impiego risulta ottimale per alimenti freschi, gelati, surgelati, cibi caldi, take-away o fast food. Questo materiale consente in definitiva di sostituire il PET, il PE o il Polistirolo espanso nella realizzazione di soluzioni packaging per frutta, verdura, prodotti freschi e da banco.

Crescita continua

«La crescita di Chs Group prosegue con un’attenzione particolare alla funzionalità dei prodotti, che vantano caratteristiche uniche e innovative - commenta l’amministratore delegato Carlo Scalabrini - ma allo stesso tempo non abbiamo mai trascurato l’impatto ambientale dei contenitori e del packaging per asporto e delivery, offrendo soluzioni ecocompatibili e biodegradabili al 100%».

Nel 2019 Chs Group è entrata a far parte di E.CF, gruppo internazionale presente con 27 filiali in 18 Paesi nel mondo, dalla Gran Bretagna all’Australia, passando per la Svizzera. A giugno è stato aperto un nuovo showroom a Bergamo, che si aggiunge agli spazi espositivi di Milano, Torino, Brescia, Rimini e Padova.

Non solo packaging: offerta ampia per tutti i settori professionali

Chs Group propone come prima area tematica, attraverso il brand di proprietà “MyTakeAway”, soluzioni specifiche di packaging per il servizio asporto e delivery, ma anche un’ampia selezione di prodotti dedicati all’arte della tavola. L’azienda offre quotidianamente numerose novità relativamente a piatti, posate e accessori, tra cui diverse soluzioni distribuite in esclusiva per tutto il mercato italiano. È attiva poi una terza area, dedicata agli hotel, che vengono assistiti sin dallo sviluppo di un progetto renderizzato in 3D, grazie al quale il cliente può vedere in anteprima il risultato finale degli allestimenti. Chs Group offre infine alla sua clientela attrezzature da cucina, che comprendono scaffalature, pentole e tutti gli utensili necessari alla preparazione, allo stoccaggio e alla cottura dei cibi. Insomma, un’ampia offerta di articoli che godono dei più alti standard qualitativi.

Per informazioni: www.chsgroup.it