KnIndustrie, una tavola di design a San Valentino

Per una mise en place impeccabile e con un tocco di design, l’alzata Ella nel vivace e intenso colore rosso è il must have per creare con stile la giusta atmosfera, a partire dall’aperitivo. Con Ella è possibile presentare un raffinato antipasto o “entrée” con deliziosi mise en bouche da condividere per un intrigante inizio cena. Per il gran finale, da degustare insieme, Ella è perfetta per accogliere il dolce in piccole monoporzioni o per servire cioccolatini assortiti da abbinare a un liquore di fine pasto.

Alzata Ella

Ella in dettaglio

Le alzate Ella, disegnate da Maurizio Lai, vengono proposte nella versione con appoggio dalla forma tonda e nel colore rosso finitura lucida. Ogni alzata si compone di due elementi che possono vivere singolarmente o essere uniti grazie a 2 calamite cromate (di Ø 20mm x H 2mm) fissate sulle due alzate stesse, a creare un unico grande elemento.

Su ciascuna base delle due alzate, sono impressi due differenti loghi tagliati a laser: “kn” da una parte e “L” dall’altra. Misure alzate: cm Ø 32 x h 16 / alzata 1 = cm 29,67 x 10 x h 16 / alzata 2 = cm 29,67 x 22 x h 16.

