L’arte della mise en place: Ros mette il cliente al centro

Affidabilità, competenza, preparazione ed esperienza sono nel dna di Ros Forniture Alberghiere, unite al buon gusto che consente di accogliere al meglio i commensali attorno ad una tavola imbandita e ricca di convivialità. Grazie ad una squadra affiatata, Ros è un’azienda all’avanguardia, sempre al passo con i tempi, nel comparto delle forniture selezionate per hotellerie, ristorazione e catering. Da più di 38 anni seleziona fornitori e prodotti per il mondo dell’ospitalità e nel tempo ha composto un catalogo di oltre 15mila referenze. Da Ros si ascoltano i clienti, in modo da crescere insieme a loro e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi, progettando soluzioni innovative in porcellana, metallo, vetro, legno e melaminico.

«Offriamo una gamma di articoli accuratamente selezionati e siamo costantemente alla ricerca di novità, in modo da prevedere mode e tendenze», afferma Ivan Pierinelli, responsabile vendite di Ros, attiva dal 1984 nella fornitura di articoli e attrezzature per alberghi, bar e ristoranti. «Da sempre sposiamo l’innovazione, cercando di portare a termine la nostra “mission”, ovvero soddisfare tutte le esigenze che ci vengono sottoposte dai nostri numerosi clienti».

Un’offerta a 360 gradi con lo sguardo al futuro

Ros è al fianco dei migliori ristoranti, hotel, bar e pizzerie e aziende di catering, con soluzioni innovative dalla sala alla cucina, senza dimenticare le linee dedicate all’asporto. «La nostra azienda affianca i professionisti della ristorazione e della ricettività», precisa Pierinelli. «Il nostro obiettivo consiste nel fare la differenza per regalare emozioni agli ospiti e ai commensali che ricercano la convivialità nei migliori locali. Con i nostri clienti si instaura un rapporto unico, che porta Ros a confezionare un abito su misura in base alle esigenze di ognuno. Durante la chiusura delle attività abbiamo fornito prodotti monouso, in modo da permettere che i pubblici esercizi potessero offrire le migliori soluzioni nelle confezioni per l’asporto e il delivery, grazie a prodotti e contenitori alimentari monouso ed ecocompatibili, un settore che prosegue anche oggi. Uniti abbiamo superato i momenti più duri del lockdown e ora guardiamo avanti con fiducia».

«La ristorazione deve sempre più stupire, colpire e sorprendere - conclude Pierinelli - per questo siamo sempre alla ricerca di prodotti all’altezza delle aspettative più alte: il marchio Revol risponde a tutte queste prerogative».

Revol, marchio storico che attraversa oltre due secoli nel segno dell’innovazione

Dal 1768, anno della fondazione di Revol, per più di 250 anni ben nove generazioni della stessa famiglia si sono alternate come produttori, commercianti, mercanti e maestri ceramisti. Un lavoro proseguito di padre in figlio, grazie alla qualità delle argille e delle sabbie. L’attività di Revol non si è mai fermata, nemmeno durante la seconda guerra mondiale, con nuovi investimenti che hanno permesso di applicare la tecnologia più avanzata nella produzione di porcellane. Revol ha così conquistato i mercati internazionali con la creazione di una gamma culinaria di prodotti che combinano estetica e funzionalità.

Meritano una segnalazione le linee distribuite da Ros, Arborescence e Belle Cuisine, così come Succession o la nuova serie Caractere, frutto di una continua sperimentazione nel campo della porcellana, alle quali si aggiunge una nuova linea di stoviglie.

Dopo 250 anni, la fabbrica è ancora saldamente radicata nel verde paesaggio ondulato della Drôme, orgogliosa di essere ai vertici dell’innovazione e del design, che permettono di attrezzare le cucine più esigenti. La gamma di articoli, disponibili da Ros Forniture Alberghiere, finisce sulle tavole più belle come pezzi unici di design e incarnano l’art de vivre, in un’epoca in cui il ritmo della vita sembra diventare sempre più frenetico.

Ros Forniture Alberghiere

via Don Lorenzo Milani 1 - 24050 Zanica (Bg)

Tel 035 670299

www.ros.bergamo.it