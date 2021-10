Orderman Italia a Host: soluzioni per la ristorazione del futuro

Fra lockdown e misure di contenimento dei contagi, la pandemia da Covid-19 ha imposto all’Horeca e al retail una profonda trasformazione dell’organizzazione e dei processi di vendita. Questa trasformazione sta accelerando l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative per rendere più sicuri i locali e migliorare la gestione di ambienti dove, alla somministrazione in loco (all’interno e all’esterno del locale stesso), si aggiungono attività di asporto e delivery e, non ultimo, il miglioramento del servizio e dell’esperienza dell’utente.

Siamo entrati nel vivo della digitalizzazione del punto vendita, dove dispositivi tecnologicamente evoluti che rivoluzionano i processi di gestione e servizio richiedono, per essere utilizzati al meglio, un impegno formativo che coinvolge l’azienda nel suo complesso, dalla direzione al personale operativo. Si tratta di un percorso in cui le imprese devono essere affiancate da partner tecnologici di provata esperienza, in grado di trasferire tutto il know-how di cui necessitano.

Pulse, automazione del punto vendita

Orderman Italia, leader da oltre 25 anni nell’innovazione dell’ospitalità, lancia a questo scopo Pulse, il primo operatore italiano per l’automazione del punto vendita che offre agli operatori della ristorazione e del retail soluzioni tecnologiche e servizi su misura. Tra questi Pulse Academy, uno spazio formativo, gratuito e aperto a tutti (non solo ai clienti Orderman Italia), dove si condividono conoscenze, esperienze e strategie per la crescita delle imprese.

«Siamo profondamente convinti che il successo della ristorazione del futuro - afferma Stefano Casarin, amministratore delegato di Orderman Italia - sarà sempre più legato alla capacità di integrare competenze manageriali e tecnologiche, sia per quanto riguarda la gestione imprenditoriale sia per la capacità di leggere e interpretare un mercato in continua evoluzione».

Innovazione tecnologica e manageriale nella ristorazione

Pulse Academy, oltre alle offerte formative e di supporto già in essere, offrirà webinar su attualità e tendenze di mercato e sessioni di studio di casi aziendali. Un mix di formazione e informazione per governare con successo l’evoluzione digitale delle imprese del retail e dell’ospitalità. Un ricco portfolio di iniziative editoriali tra cui spiccherà Ristomeglio, l’education hub dedicato all’innovazione tecnologica e manageriale nel mondo della ristorazione.

Appuntamento a Host Milano

Orderman Italia e Pulse saranno presenti a Host Milano 2021 (pad. 11P, stand D51-E52). Oltre alle soluzioni e ai servizi innovativi per l’ospitalità, qui sarà possibile conoscere meglio e approfondire anche il programma Pulse Academy. Visitando la pagina web dedicata alla partecipazione a Host Milano 2021, è possibile contattare Orderman Italia e Pulse per fissare un appuntamento presso il loro stand: www.pulseinnova.com/host-milano-2021

Per informazioni: www.orderman.com - www.pulseinnova.com