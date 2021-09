Orderman Italia e Pulse: il futuro della ristorazione, adesso

Da 25 anni Orderman Italia, leader nell’innovazione per la ristorazione, semplifica la gestione dei locali pubblici attraverso l’introduzione di tecnologie che anticipano i tempi e rendono più semplice il lavoro e la vita delle persone. È stata la prima a portare nel settore i terminali digitali per la presa delle comande in radiofrequenza, introducendo un nuovo modo di lavorare, più semplice ed efficace. Per ampliare ulteriormente il proprio intervento nell’ospitalità e nel retail, Orderman Italia ha recentemente dato vita a Pulse, il primo operatore italiano per l’automazione del punto vendita.

Orderman Italia e Pulse saranno a Host Milano 2021

Orderman Italia e Pulse si presentano a Host Milano 2021 (pad, 11P, stand D51 E52), con un’offerta di soluzioni e servizi perfettamente allineate alla loro mission di portatrici d’innovazione, lanciando un messaggio chiaro: “Il futuro della ristorazione, adesso”. Un futuro fortemente legato a una parola che sempre più spesso compare nel vocabolario Horeca: digitalizzazione. Digitalizzare vuol dire automatizzare le attività gestionali e operative dei locali liberando tempo ed energia per migliorare la qualità del servizio e l’esperienza del cliente. Orderman Italia e Pulse operano per rendere l’automazione un passaggio semplice e intuitivo. Attrezzature, software e servizi progettati per controllare l’intero processo di lavoro sviluppando al meglio il potenziale di ogni singolo cliente. L’impegno è quello di facilitare l’evoluzione al digitale con costi d’investimento certi e la garanzia di un nome che ha rivoluzionato in trent’anni il mondo della ristorazione.

H20

In fiera, oltre all’intera gamma di terminali portatili, PC POS, stampanti fiscali, monitor da cucina, chioschi per il self ordering e il self payment, saranno presentate due importanti novità.

H20, il primo PC POS ibrido : perfettamente funzionale come un normale PC POS di cassa, può essere facilmente scollegato dalla base per essere utilizzato in piena mobilità all’interno del locale per illustrare al tavolo, per esempio, il menu del locale in modo multimediale o per verificare la lista del conto prima che questo venga stampato definitivamente. Un dispositivo unico nel suo genere, che introduce in modo semplice, moderno ed estremamente funzionale il concetto di mobilità nella ristorazione.

Le novità proseguono con il nuovo terminale portatile Orderman 9. Sistema di comunicazione radio di nuova generazione, design moderno, leggero, robusto e schermo di grandi dimensioni sono le caratteristiche principali di questo nuovissimo terminale. Una soluzione che consente ai ristoratori di offrire un servizio di sala preciso e veloce, in grado di aumentare la qualità di servizio alla clientela.

Orderman 9

Allo stand Orderman Italia e Pulse sarà anche possibile conoscere le caratteristiche e i dettagli della gamma dei servizi offerti. Di particolare interesse Assist 24, il servizio attivo 7 giorni su 7, basato su un numero unico di contatto telefonico e pensato per garantire la massima efficienza e operatività dell’esercizio.

Maggiori informazioni sull’offerta Orderman Italia e Pulse a Host Milano 2021 sono disponibili sulla pagina web dedicata, dove è anche possibile prenotare una visita allo stand in fiera o presso il proprio locale: www.pulseinnova.com/host-milano-2021

Per informazioni: www.orderman.com - www.pulseinnova.com