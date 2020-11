Piatti e flûte super resistenti L’economia circolare di Goldplast

Pubblicato il 14 novembre 2020 | 16:30

G

Per la nuova linea di piatti Mineral adottato un nuovo trattamento anti graffio che ne prolunga il ciclo di vita

La nuova flûte Cheers resiste fino a 250 lavaggi

di Arcisate (Va) è un’azienda che da anni si rivela un partner professionale di fiducia, in grado di offrire a ogni operatore la soluzione migliore in funzione delle diverse occasioni ed esigenze quotidiane. Il tutto in totale sicurezza e, in quanto tutti i prodotti sono riciclabili e riutilizzabili.Molto vasto il campionario di referenze, diverse linee e tanti prodotti epratici, curati in termini di design, pensati per differenti necessità, ma sempre in grado di integrarsi in armonia.Un’azienda sempre attenta a intercettare le evoluzioni e gli orientamenti del mercato . Come, per esempio, i nuovi principi diadottati dalla direttiva Sup-Single use plastics, Eu 2019/904, che impongono un cambio epocale nei consumi a favore di prodotti che abbiano un ciclo di vita più lungo e che siano piùIn quest’ottica nasce la decisione di apportare ulteriori miglioramenti alla, nati come prodotto durevole per il mondo della ristorazione collettiva e commerciale. Il prodotto è stato quindi sottoposto a un nuovo trattamento anti graffio che ne prolunga ilgrazie a un incremento di resistenza pari al 90%.Per ottenere una più facile riciclabilità, in conformità alle linee guida di Plastic recyclers europe, è stata cambiata la composizione della materia prima al fine di ottenere une, di conseguenza, essere più facilmente trattato dagli attuali impianti di riciclo meccanico.Economia circolare anche per unatanto da resistere fino a 250 cicli di lavaggio in lavastoviglie prima di essere destinata al riciclo e avviata a trasformarsi in un nuovo prodotto riducendo al minimo l'impatto sull'ambiente.La nuova flûte. Grazie alla possibilità di impilare separatamente sia la base che la coppa, il prodotto può essere riposto in un cassetto occupando l'80% in meno rispetto ad un flute tradizionale.Per informazioni: www.goldplast.com