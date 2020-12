Le porcellane Dudson rendono la tavola unica e originale

Pubblicato il 26 dicembre 2020 | 07:33

Churchill acquisisce Dudson

Perché scegliere Dudson?

Un marchio di lunga data, prestigioso con oltre 200 anni di patrimonio

Esclusivamente progettata per il mercato professionale (no retail, casalingo)

Esperti ceramisti artigianali (conoscenza e sviluppo di argille e materie prime)

Tenacità industriale

Reputazione per il design ispiratore e prodotto alla moda

Marchio globale con distribuzione sviluppata

Harvest: fatto a mano e autentico

Michele Pezzotta

Caratteristiche principali

La stampa crea individualità all’interno di ogni pezzo, poiché i toni di colore chiaro e scuro possono variare. Le stampe reattive creano una trama individuale e colore. Sottosmalto stampato per creare uno strato protettivo per durevolezza duratura e migliorata prestazioni durante l’utilizzo del servizio;

5 anni di garanzia sulle sbeccature;

sulle sbeccature; Tutte le ceramiche Dudson hanno un corpo completamente vetrificato che crea una struttura “chiusa”: il risultato è un prodotto molto forte e durevole.

ondato nel 1800,è un marchio di ospitalità che ha costantemente ridefinito la modernità nel servizio di. Dudson ha un’orgogliosa tradizione nella produzione dispecifiche per il mercato dell’. La sua posizione di innovatore in questo mercato è esemplificata dal riconoscimento e dal successivo sviluppo di un tipo più forte diper uso industriale nel 1891. Questo era molto più avanti rispetto a molti concorrenti internazionali ed era essenziale per aprire la strada allo sviluppo tecnico nei prodotti per la ristorazione. L’artigianato accompagnato da un design autentico e stimolante è stato al centro dello sviluppo del marchio in un simbolo riconosciuto a livello mondiale di presentazione del cibo elegante.Più di recente la gammaha catturato l’immaginazione di chef e strutture ricettive di tutto il mondo, poiché laè al centro della scena. Nell’aprile 2019,ha acquistato il marchio Dudson per rafforzare la sua attenzione all’ospitalità e aggiungere maggiore profondità e varietà al proprio portafoglio. Introducendo così una nuova ed eccitante era per il marchio Dudson. Questa era vedrà una continuazione delle linee chiave, tra cui la famosa Harvest e nuovi sviluppi ogni anno. Essenzialmente mantenendo il marchio Dudson rinvigorito per una nuova generazione di ceramisti.Uno dei maggiori produttori di piani in ceramica del Regno Unito, riconosciuto a livello mondiale per l’alta qualità dei prodotti per l’ospitalità, ha firmato un contratto per il marchio Dudson e altri beni. Dudson, anche un noto e rispettato marchio di ospitalità, con una storia che risale a oltre 200 anni fa, ha un’eredità unica come marchio esclusivamente focalizzato sull’ospitalità con una reputazione per il design ispiratore. L’acquisto da parte didel marchiogarantisce che l’eredità della sua ricca storia continuerà a essere sviluppata ed evoluta per le generazioni future. La decisione di acquistare i diritti di proprietà intellettuale (IP) sia diche digarantisce continuità ai clienti Dudson di queste gamme.Oltre agli investimenti nel marchio, nella gamma IP e nei nuovi macchinari, Churchill è impegnata nello sviluppo di Dudson e aggiungerà nuovi prodotti e gamme, per adattarsi ai tre lanci annuali di Churchill esistenti. Tutti i prodotti nuovi e in via di sviluppo di Dudson avranno il servizio, le scorte e le garanzie di produzione Churchill per cui è riconosciuto a livello mondiale come fornitore affidabile e rispettabile. Lo sviluppo del marchio Dudson continuerà a offrire più scelta ai clienti dell’ospitalità. Avrà una propria identità e crescerà., eredità di un grande nome dalla casa di Potteries, rimarrà intatto poiché Churchill fornisce un futuro sostenibile.«Lo sviluppo del prodotto - spiega, sales manager Ros - è iniziato immediatamente dopo la firma dell’accordo, con la messa in atto dei processi di produzione e l’installazione di nuovi macchinari. Nuove tecniche e metodi tradizionali appresi per garantire che il prodotto venisse realizzato per una transizione graduale. Ad oggi sono state prodotte bennel Regno Unito presso lo stabilimento di Churchill e sono ora disponibili a magazzino. Questi includono articoli nelle seguenti gamme:».Harvest, autentica porcellana inglese rifinita a mano: i pezzi di questa linea vogliono riflettere lo stile “”, filosofia molto popolare oggi nella cultura dei ristoranti. Una filosofia sposata e apprezzata sia dai ristoranti informali che da quelli raffinati. Tutti i pezzi presentano una, dando ad ogni pezzo una diversità ed unicità rispetto all’altro. Il tono di colore quindi sui vari pezzi può essere più o meno forte, con sfumature più o meno marcate. I piatti presentano inoltre il bordo spugnato (sempre a mano), che gocciola naturalmente, per creare un, infatti ogni goccia può essere più o meno spessa rispetto all’altra.«Tutti i prodotti Harvest - sottolinea Pezzotta - vengono realizzati in Inghilterra, utilizzando la tipica, che porta ad un risultato finale comunemente chiamato piatto in porcellana vetrificata, ovvero ogni pezzo viene rifinito con un trattamento esterno di una vernice detta vetrina, che offre maggiore resistenza al piatto (quella resistenza tale da permettere all’azienda di vantare 5 anni di garanzia sulle sbeccature)».La linea Harvest è disponibile in diverse colorazioni:. Con il caratteristico colore marrone del bordo spugnato a mano, Harvest Naturale e Lino possono essere mescolati e abbinati agli altri colori o al bianco delle normali stoviglie per un look unico. Il colore Mostarda era una nuova aggiunta di colore alla collezione nella primavera del 2020. Rustico e caldo, il colore è pensato per combinarsi a toni esistenti per un mix eclettico. I toni di Grigio più neutri sono sicuramente i più popolari sulla tavola ideali come base per una gamma di piatti con pietanze più colorate. Anche gli altri colori a partire dalla tonalità calda del marrone, a toni più freddi Blu e verde, sono progettati per completarsi a vicenda oppure per restare soli.Per informazioni: www.ros.bergamo.it