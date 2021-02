Registratori di cassa RCH Italia, disponibili anche con noleggio operativo

Pubblicato il 17 febbraio 2021 | 20:34

U

RCH Onda bianca

RCH Wall e Mec

per contare su un. È questa l’opportunità che RCH Italia riserva ai propri clienti con il. La possibilità diavviene senza la necessità di intermediari finanziari. Grazie alla solidità finanziaria di RCH, il noleggio viene infatti gestito attraverso accordi specifici e diretti tra l’azienda e la propria rete di concessionari, che potranno dunque attivare il servizio ai propri clienti comodamente in modalità on demand.Con System as a Service, RCH si pone ancora una voltanel proprio settore offrendo un servizio che risponde alle attuali esigenze degli esercenti in una duplice ottica. Da un lato consente, in una fase economicamente difficile, di, dall’altro permette l’che, oltre ad aggiornarsi automaticamente alle ultime disposizioni fiscali, sono abilitati alla gestione delle nuove iniziative come, per esempio, la lotteria degli scontrini.«Il nostro ruolo di system house di riferimento nelle soluzioni avanzate per la gestione dei punti vendita - spiega, direttore commerciale Italia e marketing WorldWide di RCH Italia - non si esaurisce solo con lo sviluppo di sistemi evoluti ed integrati dedicati agli smart store. Crediamo sia ugualmente importante attivare iniziative in grado di sostenere i nostri clienti nelle loro attività quotidiane. Il servizio di noleggio operativo è stato realizzato proprio per rispondere a un’esigenza di contenimento dei costi particolarmente sentita in questa fase economica. Riteniamo “System as a Service” un’opportunità significativa sia per i punti vendita che per la nostra rete di Concessionari».Per informazioni: www.rch.it