Sanelli partner tecnico della Bocuse d’or Italy Academy

Coltellerie Sanelli, grazie ai numerosi prodotti all’avanguardia e alla continua ricerca della qualità e del miglioramento di tutti i suoi articoli, collabora da sempre con le scuole alberghiere, le scuole di cucina e le associazioni di categoria, poiché è convinta che le sinergie conducano a risultati efficaci, utili per tutti i soggetti impiegati nel settore della ristorazione. Le collaborazioni con le maggiori associazioni italiane e internazionali, quali Fic (Federazione italiana cuochi) ed Euro-Toques sono un investimento nel quale Sanelli ha creduto e continua a credere, proseguendo la collaborazione con il mondo della cucina e degli chef che si impegnano per far crescere la cultura gastronomica italiana nel mondo.

Sanelli ha recentemente finalizzato una nuova importante collaborazione, diventando partner tecnico della Bocuse d’Or Italy Academy, supportando il team italiano con la più conosciuta ed apprezzata linea Premana Professional, per raggiungere insieme gli obiettivi di promozione del territorio e della cucina italiana nel mondo, la valorizzazione delle professionalità e la creazione di interessi intorno al Made in Italy, uno dei punti di forza e di credo che Sanelli segue fin dal 1864!

Le competizioni del Bocuse d’Or si svolgeranno all’interno del più grande salone internazionale per il settore Horeca d’alta gamma, il Sirha, un evento che quest’anno è ancora più atteso date le circostanze che il pianeta si è trovato a vivere. Un segnale di ripresa e riconquista che inaugura una nuova stagione per la ristorazione post-Covid. La finale 2021 del Bocuse d’Or si annuncia ricca di novità e più che mai rinnovata. Il contesto inedito nel quale si è trovato a vivere il mondo della ristorazione ha spinto gli chef a creare una catena solidale senza precedenti e l’edizione 2021 del Bocuse d’Or è a loro dedicata.

In gara saranno presenti 23 squadre provenienti da tutto il mondo: Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Ungheria, Islanda, Italia, Norvegia, Svizzera, Svezia, Indonesia, Giappone, Singapore, Tailandia, Marocco, Tunisia, Cile, Colombia, Costa Rica, Equador, Uruguay, Nuova Zelanda, Russia. La giuria del Bocuse d’Or sarà composta da 24 chef, uno per ogni Paese partecipante, divisi in due gruppi da 12, oltre alla giuria di presidenza composta da due più importanti chef al mondo e da Jerome Bocuse.

Biomaster, protezione antibatterica sicura

Sanelli e Biomaster hanno sviluppato una protezione antibatterica permanente per i manici dei coltelli della linea Premana Professional. Si tratta di un additivo a base di ioni d’argento, inorganico e idoneo per il conferimento di caratteristiche antibatteriche alle materie plastiche. L’additivo Biomaster fornisce un rilascio di ioni d’argento che inibisce in modo sicuro la crescita microbica già dai primi minuti, arrivando ad una inibizione pressoché totale nelle 24 ore. Una volta incorporato in un prodotto, Biomaster ne diventa parte integrante, fornendo una protezione antimicrobica sicura, efficace e inesauribile.

Gli ioni d’argento inibiscono la crescita dei batteri nocivi, bloccandone la replicazione attraverso meccanismi battericidi. Biomaster è incredibilmente resistente, di lunga durata ed eccezionalmente attivo, è efficace in tutte le applicazioni e viene aggiunto direttamente nella mescola plastica del TPE nella fase del processo produttivo, offrendo efficacia antibatterica permanente per tutta la vita del manico del coltello.

Gli ioni d’argento sono una sostanza inorganica, non subiscono alcuna diluizione o perdita di attività con il passare del tempo, rimanendo sempre attivi all’interno del prodotto nel quale sono stati inseriti. Pertanto, l’azione di rilascio del suo principio attivo garantisce la massima efficacia nel manico per tutta la vita del prodotto. Test di laboratorio hanno dimostrato che Biomaster, inserito nei manici dei coltelli Sanelli della linea Premana Professional, è efficace nella eradicazione microbiologica permanente di Escherichia coli e Staphylococcus Aureus (Mrsa) in misura del 99,7% ottenendo la certificazione ISO 22196:20111.

Per informazioni: www.sanelli.com