Sculture di luce scolpite nei calici e bicchieri RCR

La nuova collezione Etna di RCR Cristalleria Italiana è ispirata dalla potenza dell’eruzione del vulcano Siciliano. La perfetta imperfezione della natura è scolpita sui bicchieri e sui calici: la luce si riflette sui tagli e si moltiplica su vari livelli, esaltando l’eccezionale trasparenza del Cristallo Ecologico Luxion®. Etna è una linea completa di bicchiere da acqua e da long drink, calice da acqua, da vino bianco e rosso e il flûte per le bollicine. Arricchisce tutte le apparecchiature, da quelle classiche alle più stravaganti, regalando personalità alla tua tavola, durante le feste come per ogni giorno dell’anno.

Etna

Rivoluzione nel mondo mixology

Tattoo Mule è un prodotto non convenzionale nato per il Moscow Mule, che grazie alla sua estrema versatilità può accompagnare ogni momento della giornata. Il Cristallo Ecologico Luxion® garantisce il mantenimento della temperatura 5 volte più a lungo delle tazze in rame, rendendolo perfetto per bevande sia fredde che calde. Il materiale trasparente porta numerosi vantaggi, come la possibilità di ammirare il cocktail anche dal punto di vista estetico, l’ideale per i mixologist più creativi. Tattoo Mule è il protagonista indiscusso dei banconi dei locali più all’avanguardia nonché vincitore del premio Smart Label Host Innovation Award 2021, il riconoscimento dedicato all’innovazione nell’ambito dell’ospitalità professionale promosso da Host a FieraMilano, in partnership con POLI.design e patrocinato da Adi, Associazione per il Disegno Industriale.

Tattoo Mule

L’arte del tatuaggio impreziosisce la tavola

La linea Tattoo Tableware ha tutte le referenze necessarie per comporre un’apparecchiatura completa, per le tavole più alternative e grintose, dal bicchiere da acqua fino alla bottiglia da vino. La linea si ispira all’arte del tatuaggio e il decoro rappresenta un’innovazione formale, oltre che tecnologica. Naturalmente in Cristallo Ecologico Luxion®.

Tattoo Tableware

Per informazioni: www.rcrcrystal.com