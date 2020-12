£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Kit Maestro Aromi del Vino Aromaster

Pubblicato il 10 dicembre 2020 | 09:32

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

è la collezione più completa di aromi del vino al mondo e annoverapresenti nei vini frizzanti, bianchi, rossi e dolci prodotti in tutto il mondo. È unoper la degustazione del vino e un, ideato da veri sommelier come una. Grazie a questa collezione di aromi svilupperai gradualmente le tue capacità di degustazione del vino che ti consentiranno di identificare le varietà di uve, le tecniche di vinificazione, la maturazione del vino nonché i difetti nella vinificazione. La qualità e precisione degli aromi è stata riconosciuta da esperti a livello mondiale e amanti del vino. Il kit include: 88 aromi del vino; un manuale su come utilizzare questi aromi, i difetti del vino, le varietà di uve, le denominazioni del vino; il libretto con la ruota degli aromi del vino (20 varietà di uve); un gioco da tavolo; 4 segnalini in metallo creati dall’artista Yves Lemay.Laè una rappresentazione visiva degli aromi più comuni presenti nel vino. È di grande aiuto durante le degustazioni dei vini. Che tu sia un principiante o un conoscitore, la ruota degli aromi del vino ti assisterà nel processo di identificazione degli aromi contenuti nella complessità del tuo vino. Durante una tipica degustazione enologica dovrai definire le categorie degli aromi che percepirai nel tuo vino (frutti, fiori, erbe, spezie, ecc.), poi la Ruota degli Aromi restringerà la categoria fino all’aroma stesso, offrendoti le opzioni da cui scegliere.Nel kit è compreso inoltre un pratico. Le varietà di uve presentate sono Chardonnay, Sauvignon Blanc, Semillon, Chenin Blanc, Viognier, Riesling, Gewurztraminer, Pinot Grigio, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Pinot Nero, Gamay, Syrah/Shiraz, Malbec, Grenache, Tempranillo, Nebbiolo, Sangiovese e Zinfandel/Primitivo.Per informazioni: aromaster.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano