£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Termometro Vacu Vin

Pubblicato il 09 dicembre 2020 | 09:35

I

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Le Prugne della California

si avvolge con uno scatto intorno alla bottiglia mostrando in tempo reale la temperatura del vino. Leconsigliate per vari vini sono riportate sul retro del termometro, per essere sicuri di servire sempre la bottiglia al momento giusto. Utilizzare il termometro Vacu Vin è semplice: basta piegare delicatamente il termometro attorno alla bottiglia di vino, il display mostrerà subito la temperatura. Ildel termometro Vacu Vin lo rende facile da trasportare, comodo da usare e da riporre. Il gadget perfetto per gli appassionati di vino!nasce nel 1986 nei Paesi Bassi ed è marchio leader nella distribuzione internazionale di articoli legati a vino, birra e cocktail. Ogni prodotto è pensato per valorizzare al massimo l’aspetto sensoriale nelle fasi di degustazione e conservazione. Si rivolge sia al mercato domestico sia al mondo professionale con un’offerta che si distingue per l'e l’Ildei prodotti Vacu Vin riesce ad anticipare le tendenze e le esigenze dei consumatori finali e dei rivenditori, senza che venga mai meno la componente funzionale nelle applicazioni quotidiane. La pompa salvagusto è da sempre un’icona del brand, tanto da essere stata oggetto di numerosi brevetti, che la rendono unica e originale. Ad oggi la gamma di prodotti Vacu Vin ha ottenuto oltre 20 premi internazionali di design e commercio.Per informazioni: vacuvin.com Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano