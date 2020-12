£$Sotto l’albero... del sommelier:$£ Wine Art, una piccola vinoteca

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 09:32

Paolo Porfidio al Terrazza Gallia

Le Prugne della California

i sono concetti ingegnosi che semplificano la vita, che alleggeriscono la quotidianità, come il custode di sapori “” di. Wine Art vi procura la sensazione di un’esplosione di aromi in bocca, il piacere di un vino alla giusta temperatura di servizio per il vostro palato esigente, la libertà di vivere al vostro ritmo. Questadalle forme morbide e senza tempo permette diserenamente due bottiglie aperte fino a 10 giorni e di metterle (ciascuno secondo la natura del suo colore: rosso, bianco o rosé) alla, preregolate dall’azienda a circa 6-8°C per i vini bianchi e 16°C per i vini rossi.A due passi dal confine con la Svizzera, a Saltrio, si trova l’azienda della, da 16 anni importatrice e distributrice esclusiva per il mercato italiano dei prodotti, armadi climatizzati per vini, sistemi di stoccaggio e climatizzatori per cantina nati una trentina d’anni fa dall’intuizione del loro “inventore”. La filosofia che sta alla base di tutta la produzione EuroCave è quella dicosì da consentire ad appassionati ed amanti del vino di fare maturare nelle migliori condizioni le loro amate bottiglie e fare in modo che, al momento della degustazione, i vini siano alla temperatura corretta, rinfrescati o temperati adeguatamente, a seconda dell’individuale tipologia e struttura.Per informazioni: www.winecave.it Paolo Porfidio è laureato in enologia e lavora come head sommelier al ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano. Si è classificato primo nel sondaggio “Personaggio dell’anno 2019 - Premio Italia a Tavola” nella categoria Sala e Hotel. Grande è la sua popolarità nel mondo professionale e sui social network, tanto che nel sondaggio è risultato il candidato più votato in assoluto tra tutte le categorie. Di recente è stato nominato coordinatore di Aspi (Associazione sommellerie professionale italiana) Milano