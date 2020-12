Spiegelau e Nachtmann con Royale: stile unico per la ristorazione

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 11:31

al 1° gennaio 2021, l’azienda di Lomazzo (Co) specializzata nella produzione di articoli in porcellana per la tavola, buffet e forno esclusivamente made in Italy, amplia il raggio d’azione. E distribuisce all’universo Horeca nazionale due marchi di casa, vetrerie internazionali tra le più conosciute dagli operatori del settore. «Lavoreremo con un team di distributori Horeca selezionati - spiega, direttore vendite Italia divisione Glassware - con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente questi marchi e di tutelarli sul mercato».Questo accordo di partnership permetterà all’azienda delladi avere una distribuzione sempre più capillare sul territorio facendo un notevole passo in avanti nell’offerta di soluzioni sempre più complete e in linea con le esigenze dei professionisti dell’ospitalità. « Spiegelau e Nachtmann - sottolinea Alabrese - vanno a completare la nostra offerta nei diversi».Una chiusura del cerchio per quanto riguarda la, se tiene conto dell’acquisizione da parte di Royale per il mercato italiano di, azienda di primo piano nella produzione di porcellana professionale stile “casual dining”.Dalla creazione di articoli in cristallo pregiato alla produzione di articoli in vetro robusti ma raffinati per il moderno settore dell’alberghiero e ristorazione,ha una lunga storia di successi e artigianalità. Una competenza antica che è alla base della selezione delle materie prime. Elementi come il potassio, per esempio, aumentano la rifrazione della luce, garantendo, lo zinco fortifica la resistenza agli agenti chimici e la sabbia con un altissimo grado dievita che si formino aloni verdastri o colorati durante la produzione. Nell’utilizzo quotidiano, inoltre, la purezza delle materie prime si traduce nel prodotto finito con l’assenza di graffi, macchie, perdita di brillantezza, aloni e il deposito di residui o di sostanze chimiche.Punto di forza è il brevetto “”, attraverso il quale vengono eliminate tutte le impurità e le imperfezioni: il rivestimento in platino delle linee di tubi impedisce infatti la separazione dei componenti solubili in acqua. Il vetro così ottenuto viene classificato nella tipologia “”, una delle migliori esistenti. Con questo surplus si garantisce la sicurezza della superficie fino a. La moderna tecnologia, la lavorazione con macchine dedicate e la produzione 100% made in Germany abbattono la percentuale relativa alle rotture.«Una produzione a macchina - ricorda Alabrese - che assicura calici, ma nello stesso tempo resistenti e con costi aziendali in linea con i processi di lavorazione in automatico. Un’, dove tutte le caratteristiche del singolo articolo - forma, altezza, diametro - sono state create per valorizzare al massimo il carattere e il “bouquet” tipici di ogni vino. Una base di performance, funzionalità ed eleganza».Anche, azienda bavarese con più di 200 anni di esperienza, spicca per la produzione di articoli dal design moderno con iche imposta processi produttivi che rispettano l’ambiente miscelando estetica e sostenibilità. Gli ultimi anni l’hanno vista puntare sul mondoimplementando diverse linee. «Anche per Nachtmann - sottolinea Francesco Alabrese - proponiamo agli operatori Horeca il lusso di tutti i giorni con il fine cristallo bavarese. Prodotti che si fanno subito notare per bellezza, brillantezza, trasparenza e attenzione al design. Bicchieri e complementi comunque funzionali robusti, indicati anche per un».Solo nell’ultimo anno sono state presentate 5 linee:. Ogni collezione esprime un concetto, dal “gioco ottico e virtuale” di Lifestyle fino al vintage retrò degli anni ‘60 di Classix. Un'offerta completa che si traduce in un servizio alla clientela di bar, allberghi e ristoranti davvero di alto profilo.Per informazioni: www.royale.it