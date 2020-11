Spiegelau, Nachtmann e Royale Qualità alla portata di tutti

Pubblicato il 16 novembre 2020 | 10:21

Calici Spiegelau Lifestyle



Bicchieri Nachtmann Classix



i completa l’offerta di, ormai uno degli ultimi brand di produzionee leader mondiale nella modellazione di porcellana per uso professionale. Da gennaio 2021 affiancherà alle proprie “apparecchiature” e assortimento generale, forte dell’acquisizione per il mercato italiano della rinomata fabbrica(definito dagli esperti di settore il “casual dining” per eccellenza), anche due delle vetrerie internazionali più conosciute dagli operatori del settore:Abbiamo chiesto ad, direttore generale del gruppo, di raccontarci qualcosa in più su questo accordo importantissimo per il settore Horeca: «La voglia di lavorare con Spiegelau e Nachtmann nasce con un solo obiettivo: permettere al cliente che usa la nostra porcellana (sia essa di nostra produzione oppure selezione) di abbinare calici e bicchieri in linea con il target Royale. Vogliamo far capire che unoppure unpuò essere scelto da chiunque, da un ristorante stellato a un hotel di lusso, fino alla trattoria di paese».«Per fare dei nomi - continua Fanfarillo -, realizzati sempre in Germania e con le tecnologie più avanzate, rappresenteranno il nostro “entry-level”, andremo a presentare il prodotto anche alle case vinicole di riferimento nazionale, sarà una sfida importante ma con l’intento di “alzare” ancora di più l’attenzione verso il dettaglio, ahimè in alcuni casi e nel corso degli anni un po’ penalizzato dalla “corsa al prezzo”».«È un progetto a cui tengo molto - aggiunge Fanfarillo - perché ritengo che un vino di prestigio debba essere degustato in un calice altrettanto di rispetto. I marchi fanno parte di: inutile sottolineare l’importanza che da sempre la famiglia ripone nella sensibilizzazione ed educazione da trasmettere all’utilizzatore. Sempre dal punto di vista commerciale e strategico, lavoreremo in parallelo con una serie di rivenditori autorizzati per ogni provincia, coprendo invece la regione con una agenzia di riferimento. Dobbiamo essere rapidi nel capire le tendenze del mercato e muoverci con la fabbrica sulle esigenze dei singoli account».Nell’ultimo anno sono state presentate 5 linee:. Ogni collezione esprime un concetto, un vissuto: si passa dal “gioco ottico e virtuale” di Lifestyle fino ad arrivare al vintage retrò degli anni ‘60 di Classix.«Difficile raccontare lo splendore e la meraviglia degli articoli Spiegelau e Nachtmann - assicura Fanfarillo - il vetro va “toccato” e “osservato”. Ogni singola referenza viene controllata prima da un lettore ottico di forma e capacità e infine da un operatore che ad “occhio nudo” verifica i singoli pezzi».«Come le nostre porcellane SuMisura - conclude - non possiamo lasciare nulla al caso, l’attenzione al dettaglio è prerogativa fondamentale del gruppo ed è indispensabile mettere davanti a tutto la qualità».Per informazioni: www.royale.it