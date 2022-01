Villeroy & Boch, tante idee per regali fatti col cuore

C’è chi preferisce l’idea di una romantica vacanza alle terme, una passeggiata all’aria aperta mano nella mano oppure un mazzo di fiori colorati e una scatola di cioccolatini: il regalo di San Valentino deve esprimere i sentimenti più personali e forse è questo che lo rende una sfida impegnativa. Con l’ispirazione dei piccoli regali fatti col cuore e dei mazzi di fiori più colorati, come complemento di una scatola di cioccolatini per addolcire la giornata oppure come fulcro di una romantica cena per due a lume di candela, Villeroy & Boch ha selezionato una serie di idee regalo per rendere San Valentino 2022 un giorno indimenticabile.

NewMoon

Colazione o cena romantica: il tempo insieme è quello che conta

Quando si è innamorati, il tempo che si passa insieme è ciò che conta più di ogni altra cosa. Perché non fare il regalo più prezioso e regalare momenti speciali da vivere insieme? La giornata potrebbe iniziare con una piacevole colazione a letto e concludersi con una cena romantica. NewMoon è la collezione di Villeroy & Boch pensata per le cene al chiaro di luna: un design elegante e raffinato a forma di mezzaluna crea l’atmosfera perfetta per passare del tempo con la persona amata. La Boule è invece la scelta perfetta per le coppie che amano il design: un oggetto iconico che si trasforma in un set per due persone, un vero must-have per tutti gli appassionati.

Idee regalo tradizionali... con un tocco creativo

Non c’è tempo per fare qualcosa insieme? Allora dei piccoli regali sono il modo ideale per mostrare i propri sentimenti: fiori, cioccolatini e gioielli sono forse quelli più tipici, ma non particolarmente creativi. Basta poco per renderli speciali: pensare a come dare un tocco personale e renderli unici. Un mazzo di fiori, per esempio, potrà essere valorizzato da un vaso della linea Manufacture Collier, una collezione dalle linee delicate, dal design elegante e realizzato in porcellana di alta qualità. E il vaso sarà ancora lì quando i fiori saranno appassiti.

Manufacture Collier

Un vaso può diventare un contenitore creativo per conservare cioccolatini, praline o altre delizie. Lave Home è la nuova collezione per la casa di Villeroy & Boch caratterizzata da sfumatura di colori sempre diverse, grazie allo speciale smalto con cui sono realizzate.

Una mug che può dire più di mille parole

Un piccolo regalo che rivela un significato più profondo è sicuramente emozionante da ricevere. Le tazze delle collezioni Modern Cities o Letters sono la soluzione ideale per chi vuole trasmettere un messaggio importante ma non trova le parole per farlo. Per esempio, una tazza con la Tour Eiffel potrebbe essere un invito per un viaggio romantico nella città dell’amore per eccellenza, Parigi.

Letters

Le mug della linea Letters possono inviare messaggi diversi e personalizzati: dalle iniziali del nome, a un messaggio d’amore nascosto tra le righe, all’iniziale del nome di un nuovo componente della famiglia. Perché un piccolo gesto, a volte, vale più di mille parole.

